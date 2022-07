Dáda Patrasová vychvaluje svého italského milence, v čem je lepší než Felix?

Zdroj: Profimedia

Dagmar Patrasová zasadila svému manželovi Felixovi pořádnou ránu. Veřejně se svěřila s tím, že s italským milencem Vitem udržuje neustále kontakt. Nechala se dokonce slyšet, že mu stále patří část jejího srdce.

Pozorný Vito

„Vito mi ráno přál jako první. Felix myslel, že když se rozejde s tou paní, jejíž jméno nebudu říkat, já to s Vitem taky skončím. V žádném případě. Vito mě vytáhl ze všech těch hrůz kolem manželova mileneckého vztahu, nevzdám se ho,“ řekla Dagmar Blesku v den kdy slavila své narozeniny. Krize mezi Dádou a Felixem trvala opravdu dlouho. Felix se na společenských akcích chlubil mladou milenkou Lucií Gelemovou, která zásobovala sociální sítě společnými fotografiemi. Jejich vztah skončil až když Lucie chtěla po Felixovi dítě, nadále mezi nimi trval přátelský vztah až do doby, kdy ji fotografové přistihli na schůzce s jiným mužem. Felix tehdy neunesl to, že se Lucie stýká s někým jiným a do médií vydával jedno hořké vyjádření za druhým.

Zachránce

Za to Dagmar svůj vztah s Vitem udržuje stále v hezkém duchu. „Právě on mi nejvíc pomohl, samozřejmě si ho nechám,“ prohlásila o italském milenci. S Vitem se znají dlouhé roky, poznali se, když dceři Aničce byly tři roky, tehdy byla v Itálii s celou rodinou, Vito byl tehdy také zadaný. V době, kdy si Felix našel milenku, byl Vito sám, Dáda také a tak se dali konečně po dlouhých letech dohromady. „Když to tady začalo s Gelemovou, zavolal mi a řekl, že tu kauzu sleduje na internetu a že kdybych cokoliv potřebovala, že je tady pro mě. Rozumíme si, máme společné zájmy, povídáme si, pro mě je důležitá jeho podpora, která je neuvěřitelná. Kdo by vám vydržel volat každý den po dobu čtyř let? Nikdy nevynechá, volá mi každý den, ptá se, jak se mám, co je nového, co práce, jestli jsem jedla, jestli jsem v pořádku,“ pochlubila se Expresu pozorností Itala Dagmar.