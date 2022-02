Dáda Patrasová slavila Valentýna s milencem Vitem, pak škrtila Felixe láskou

Zdroj: Profimedia

Dagmar Patrasová a Felix Slováček jsou opět spolu, po krátké době se ale ve slepeném vztahu začínají objevovat první mráčky na obloze. Patrasová den zamilovaných neslavila s manželem, nýbrž s milencem Vitem a od Felixe nic nedostala. Následně se zpěvačka snažila ve společnosti všechny přesvědčit o své nehynoucí lásce ke Slováčkovi a málem ho udusila nafukovacím srdcem.

Dagmar Patrasová a Felix Slováček už by mohli ze svých milostných etud sepsat dokonalý scénář pro román z červené knihovny. Hudebník se po sedmiletém "úletu" s výtvarnicí Lucií Gelemovou vrátil ke své právoplatné manželce a pár týdnů to vypadalo, že je v obnoveném vztahu vše zalité sluncem.

Patrasová a Slováček se několikrát objevili společně mezi lidmi a působili velice spokojeně. Po krátké době to ale začalo mezi dvojicí skřípat, alespoň dle posledního vyjádření zpěvačky.

Dagmar tvrdí, že stále nemůže Felixovi zapomenout jeho nevěru.

Není to tak ideální, jak to vypadá

"Jsem pořád na vážkách. Na těch sedm let, co se tahal s tou paní, se nedá jen tak zapomenout. Pořád se to ve mně pere. Víte, on je Felix obojživelník, který se všem situacím přizpůsobí, ale já ne," svěřila se Dagmar Patrasová Blesku se svými pocity na křtu klipu zpěvačky Electric Lady.

"Je mezi námi čtyřicetileté pouto, máme spolu děti, ale není to tak ideální, jak to vypadá," dodala zpěvačka, kterou už evidentně přešlo prvotní nadšení z návratu manžela.

Dvojice prý vynechala i oslavy Valentýna "My tenhle svátek s manželem neslavíme, počkáme si až na prvního máje. Ale Vito nezapomněl a poslal mi krásné přání, je to od něj opravdu hezké," pochlubila se hvězda lehce posmutněle, jakoby od manžela snad čekala více. Dagmar se možná proto brzy chystá sejít s milencem Vitem, který na ni s dárkem nezapomněl. "To cestování je pořád složité, ale věřím, že se už brzy uvidíme," těší se.

Chomout na krk, Patrasová Slováčka málem zadusila

Poté, co Dagmar Patrasová vztah s Felixem vylíčila jako nepříliš šťastný, zmocnilo se jí nejspíš špatné svědomí a o chvilku později začala opět všem kolemjdoucím na akci dokazovat svůj hluboký cit ke Slováčkovi.

Zpěvačka se chopila obřího srdce s anglickým nápisem miluji tě a nasadila ho před zraky novinářů svému manželovi na krk jako chomout.

V naší galerii se můžete podívat, s jakým nadšením saxofonista humorný projev lásky od Dády přijal. Manželé se chystají v příštích dnech odjet utužovat svůj vztah na Kanárské ostrovy, tak se necháme překvapit, zda hrdličkám pobyt u moře prospěje.

Manželé se brzy chystají na společnou dovolenou