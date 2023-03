Patrasová lámala srdce na potkání: Kocábovi dala košem, Před Abrhámem šla donaha

Zdroj: Profimedia

Dáda Patrasová patřila k sex symbolům osmdesátých let. Okatá brunetka okouzlila především mužské publikum ve snímcích Arabela, Návštěvníci, Vrchní prchni a mnoha dalších. Velká krása pro ni ovšem nebyla v soukromém životě výhodou. Ani královna dětských srdcí se problémům s láskou nevyhla.

V posledních letech je jméno Dagmar Patrasové skloňováno s nevěrami jejího manžela a jejími opileckými excesy. Domluvená vystoupení zpěvačka ruší, na společenských akcích se neukazuje. Na konci února zavítala po delší době do televize jako host pořadu Snídaně s Novou.

Hvězda osmdesátých let

Po studiu konzervatoře se začala Dagmar objevovat v ikonickém divadle Semafor a stala se členkou skupiny Jiřího Suchého. První filmová role přišla už v jejich sedmnácti letech, ve filmu Třicet panen a Pythagoras si střihla roli studentky. Zlom v její kariéře přišel až s rolí Marty Vaňkové v kriminálce Smrt stopařek v roce 1979. Ve snímku se objevila i Jana Nagyová, obě dvě si tam režisér Václav Vorlíček vybral do svého pohádkového seriálu Arabela. Dagmar jako záporná princezna Xenie přímo excelovala, diváci ji v této roli zkrátka milovali.

Úspěch v seriálu Arabela otevřel Dagmar dveře k dalším výrazným rolím. Mezi ty nejzásadnější patřila rozhodně ta, kde se nebála svléknout donaha. Před Josefem Abrhámem se ve slavné komedii Vrchní, prchni sprchovala v sexy šatech. Tekoucí voda odhalila Dádiny dokonalé křivky.

Ženatý Felix

Krásná a úspěšná herečka neměla o nápadníky nouzi. I když se o ní zajímalo plno mužů, Felix vyhrál na plné čáře. O tom, jak se seznámili, se slavná manželská dvojice rozpovídala v rozhovoru pro iDNES. „Tehdy jsem hrála v Semaforu a jednoho dne za mnou přišla kamarádka Zuzka Buriánová a povídá mi, že by se chtěl se mnou Felix seznámit. Že se mu líbím a že by se mnou od minuty chodil. To mě tedy pobavilo.“ Zajímavé ovšem je, že v té době byla Dáda zadaná a Felix dokonce ženatý. Začínající filmová hvězda si přes zástupy nápadníků nakonec vybrala právě urputného saxofonistu. O srdce krásné brunetky se ucházel i hudebník Michael Kocáb. Právě s ním Dáda spolupracovala při tvorbě písní a pořadů pro děti.