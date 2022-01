Dáda Patrasová popsala návrat ke Slováčkovi: Má dušička strádala, teď se hojí

Zdroj: Profimedia

Ne ještě úplně jako dvě hrdličky, ale přeci jen s úsměvy ve tváři a v dobrém rozmaru, dorazila poslední dobou dost propíraná manželská dvojka Felix Slováček a Dáda Patrasová na společenskou akci do Obecního domu. Zatímco mužská polovina páru se postarala o hudební doprovod akce, ta ženská si udělala chvilku času na povídání pro kafe.cz.

„Ty vztahové věci, které se udály, a jak říkáte, byly hojně přepírány v médiích, jsou sice pryč, ale zapomenuty nebudou zřejmě nikdy. To, co si člověk zažil, prožil a užil několik desítek let po boku toho druhého je momentálně sice už jen vzpomínkou, ale ne tou, která by zapadla úplně v zapomnění, a to ať jde o věci zlé i dobré,“ svěřila se Dáda.

Řada párů si určitě prošla něčím podobným čím vy. Lidé se ale scházejí a rozcházejí, některým se podaří vrátit se zpět do funkčního stavu, jiným ne. Co rozhodlo u vás, že to nedobré bylo vymazáno?

„Víte, je to tak, že kdybychom se nenáviděli, tak bychom se nikdy znovu nesešli. My se totiž i přes onu Felixovu eskapádu máme pořád rádi. Je to tak, že patříme zřejmě opravdu k sobě. Po několika letech jeho vztahu s paní Gelemovou asi nastalo prokouknutí, procitnutí a probuzení. My jsme totiž i po dobu jeho vztahu byli spolu dost často. Nebylo to tak, že bychom se úplně odloučili, manžel chodil domů a vídali jsme se,“ doplnila Patrasová.

Dáda a Felix mají harmonické obdobíZdroj: Profimedia

To je sice hezké, že jste se i přes Felixův mimomanželský vztah vídali, ale neříkejte, že vám to stačilo. Něco jiného je občas se setkat, ale to, co má člověk v sobě, tedy ta dušička, muselo dost strádat. Nebo tomu bylo jinak?

„Nebylo, samozřejmě. Dušička opravdu strádala, ale dušička se teď hojí. A snažíme se oba ty naše léčit a zdá se, že se to daří. Chodíme spolu do společnosti, rádi bychom vyrazili třeba za odpočinkem k moři, ale uvidíme, jak to bude dál s onou zdravotní covidovou situací u nás a ve světě, ale prostě volným tempem se snažíme vrátit se do dob, kdy bylo jen dobře. Osobně se těším, až obejmu své malé diváky a příznivce, společně si v nějakém pořadu zazpíváme a zatancujeme a Felix bude dál pokračovat v tom, co umí a jde mu skvěle, tedy v koncertních vystoupeních. To jsou naše plány na nejbližší dobu, na které se moc těšíme,“ dodala Dáda Patrasová, a jelikož manžel odložil po svém vystoupení klarinet, šli si společně prohlédnout atraktivní výstavu výtvarníka Romana Řeháka, na které se sešli.