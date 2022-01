Je těžké odpustit: Dáda Patrasová má manžela jen pro sebe, šťastná ale není

Zdroj: Profimedia

Lucie Gelemová už je konečně ze hry a Felix Slováček má po sedmi letech opět oči jen pro svou manželku Dagmar Patrasovou. Přestože se celou dobu zdálo, že právě na tento moment herečka čekala, ve finále úplně spokojená není. Jistě bude trvat dlouho, než začne svému manželovi opět naplno důvěřovat a než se zacelí všechny rány, které během jeho sedmileté aféry utrpěla. Felix Slováček se ale dle všeho velmi snaží.

Dlouhých sedm let Dagmar Patrasová trpěla vztah svého muže a jeho dnes už bývalé partnerky Lucie Gelemové. Byly momenty, kdy už pomýšlela na to, že svůj boj vzdá a požádá o rozvod, rozhodla se ale v nelehkém manželství setrvat. Nakonec se přece jen dočkala toho, po čem nejvíce toužila. Lucie Gelemová se zamilovala jinde a Felix Slováček se od své milenky distancoval. Naplno se opět začal věnovat své manželce a na první pohled by se mohlo zdát, že je u nich doma všechno v nejlepším pořádku. Slováček nyní chce Patrasovou vzít na usmiřovací dovolenou, a dokonce ji požádal o obnovení manželského slibu. Dagmar Patrasová ale nedokáže jen tak hodit minulost za hlavu a evidentně přemýšlí nad spoustou věcí.

Na nabídku zatím nekývla

Je více než pochopitelné, že herečka nedokáže hned začít manželovi opět důvěřovat, zapomenout na všechno, co se stalo, vymazat z hlavy jeho dlouholetý vztah s Lucií Gelemovou a tvářit se, že je všechno krásné a růžové. I proto stále s odpovědí na Slováčkovu otázku zahálí. „Nevím, možná ano. Je to pořád velmi čerstvé. Vždyť to trvalo takovou dobu! Bylo to velmi kruté,” odpovídala Dagmar Patrasová pro kafe.cz na otázku, zda chce se Slováčkem obnovit manželský slib.

Všehovšudy je ale patrné, že se Felix Slováček snaží posledních sedm let manželce vynahradit. Kromě obnovení manželského slibu ji chce vzít na dovolenou, i když ještě v současné době není rozhodnuto kam. Dagmar Patrasová chování manžela oceňuje, ale zároveň si je vědoma toho, že nebýt jeho rozchodu s Lucií Gelemovou, nic by se zřejmě nezměnilo. „Na té druhé straně, i když se mi to těžko říká, tam mu bylo ublíženo. To je hrozné, když to řekne vlastní manželka,” prohlásila herečka, která dle všeho zatím není naplno schopná manželovi zcela odpustit. „Bohužel to trvalo dlouhou dobu. Byly to nervy. Možná jsem to vydržela díky tomu, že jsem zrozenec Býku a Býk vydrží hodně,” svěřila se ještě Patrasová. „Je těžké manželovi odpustit, ale snažím se. Jsme spolu od roku 1980, máme dvě hodné děti a spoustu společných zážitků. A jak jsme si slíbili u manželského slibu, budeme spolu v dobrém i ve zlém. Snad už je to zlé za námi,” dodala ještě manželka Felixe Slováčka.

Šťastná není

V hlavě Dády Patrasové se momentálně honí mnoho myšlenek. I když by manželovi všechny jím způsobená trápení nejraději odpustila, nejde to. A přestože spousta lidí po provalení nového poměru Lucie Gelemové tvrdila, že si Patrasová jistě mne ruce, ve finále Dáda tak úplně spokojená není. „Já nevím, jestli po takové situaci může být člověk vůbec šťastný,” řekla sklesle herečka, avšak dodala, že se nyní cítí přece jen klidně, a zdůraznila, že nejdůležitější je pro ni zdraví jejího manžela.