Dáda Patrasová se už neskrývá: Po nehodě dorazila na pohřeb Josefa Abrháma

Herečka Dagmar Patrasová se v posledních týdnech skrývala hlavně za zdmi svého domu na Vinohradech. Od doby, kdy nabourala do betonového zátarasu a odmítla se podrobit dechové zkoušce, se na veřejnosti neobjevovala, při příležitosti posledního rozloučení s hercem Josefem Abrhámem ale udělala výjimku.

Příležitost naposledy se rozloučit s hercem Josefem Abrhámem si nenechala ujít celá řada jeho fanoušků a také kolegů a přátel. Na pohřeb s legendou českého filmu dorazili například Aňa Geislerová, Eliška Balzerová, Jan Kačer anebo také Dagmar Patrasová. Pro ni to bylo vůbec poprvé od její autonehody, co se ukázala na veřejnosti. Dokázala tak, co pro ni její kamarád znamenal.

Brýle nesundala

Dáda Patrasová dorazila na pohřeb Josefa Abrháma se slunečními brýlemi na očích kvůli slunnému počasí, které venku v ten den panovalo. Nesundala je ale ani ve smuteční síni. Pravděpodobně proto, aby zakryla uslzené oči. Jinak ale vypadala svěže a moc jí to slušelo.

„Josef byl neuvěřitelně noblesní a elegantní člověk, musím říct, že velice charakterní a zaujatý pro svou práci,” vzpomínala na Josefa Abrháma Patrasová na pohřbu v rozhovoru pro Blesk. „Pomáhal svým kolegům, on a Libuška jsou klenoty našeho kulturního dědictví. Oba byli mými kamarády,” dodala ještě a bylo jasné, že si zkrátka jeho pohřeb nemohla nechat ujít. Její manžel ovšem na posledním rozloučení chyběl. Vyrazil totiž s dětmi na dovolenou k moři.

Druhá nehoda

Herečka Dagmar Patrasová se přitom už několik dnů skrývá před světem v domě, který vlastní společně s manželem Felixem Slováčkem. Může za to její v pořadí již druhá autonehoda během posledních dvou let, ke které došlo 23. května. Dáda ve svém autě podle webu TN.cz nabourala do zaparkovaného vozu a následně do betonového zátarasu. Zarážející pak bylo, že se herečka odmítla podrobit dechové zkoušce a navíc policistům nevydala řidičský průkaz, neboť tvrdila, že jej u sebe nemá. Kvůli nehodě se pak nezúčastnila ani oslavy 80. narozenin svého manžela Felixe Slováčka.