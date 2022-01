Dáda Patrasová neskrývá nadšení: Nečekala jsem, že se Felix vrátí

Zdroj: Profimedia

Dagmar Patrasová a Felix Slováček opět tokají jako dvě hrdličky. Manželé se objevili v Instinktech Jaromíra Soukupa, kde otevřeně promluvili o sedm let trvajícím milostném trojúhelníku.

Felix Slováček se svou manželkou Dagmar Patrasovou přijali pozvání do pořadu Instinkty Jaromíra Soukupa a rozpovídali se o svém obnoveném vztahu. Když se moderátor zeptal na hudebníkův románek s o čtyřicet let mladší malířkou Lucií Gelemovou, odpověděl velice vtipně textem písně Karla Hály.

"Míň vábnejch žen znát, přestat včas karty hrát, tak já mohl žít jak král. Rád víno mám a žízeň jak trám. A s tou to táhnem dál," zanotoval Slováček a vykouzlil tím své ženě úsměv na tváři.

I když Patrasová hodila manželovu sedmiletou nevěru za hlavu, přesto přiznává, že to pro ni rozhodně nebylo jednoduché období.

Felix je zase takový, jako býval dřív

"Cítím se trošku vyčerpaná, unavená, ale myslím si, že se pomalu vrací starý, dobrý Felix. Už je zase takový, jako býval dřív," pěla Dagmar Patrasová ve zmíněném pořadu na svého muže samou chválu a přitom ho láskyplně hladila po tváři.

Slováček pak Patrasové za vše poděkoval. "Musím hlavně poděkovat já Dádě, že to přežila a že můžu znovu být ve svém původním hnízdě," usmíval se hudebník, pak ale dodal větu, která Dádu příliš nepotěšila. "Na druhou stranu nemohu nepoděkovat člověku (Lucii Gelemové pozn. redakce), se kterým jsem sedm let žil a bylo to taky krásný," špitl saxofonista nejistě a vyčkával na reakci své ženy.

Patrasová ovšem tuto poznámku taktně přešla a Slováček opět pokračoval ve chvalozpěvu. "Já myslím, že ani nelze vyjádřit slovy, co vše bych měl udělat, aby mi Dáda odpustila," konejšil hudebník svou manželku.

Nečekala jsem, že se vrátí

"Jsme spolu kolem čtyřiceti let a vím co od Felixe můžu čekat. Že se ale vrátí, to jsem opravdu nečekala," přiznala Dagmar Patrasová.

"Samozřejmě je to bolavé, jak na mojí, tak na straně Dády. Štěstí je, že se to nakonec uzavře v něco, co dál bude vyvíjet činnost jak muzikální, hereckou, tak i životní," tvrdí Felix Slováček a věří, že vztah s manželkou už tentokrát vydrží napořád.

"Covid udělal mnoho zlého, na druhou stranu si spousta z nás uvědomila, že mít zdravou rodinu, děti a dobré vztahy, je velice důležité. Ty dobré vztahy se totiž nyní začínají ukazovat," okomentovala zpěvačka dění posledních měsíců a Slováček jí přitakal. "Dobří holubi se vracejí!"

Vypadá to, že u Slováčků je po ukončeném románku Felixe opět vše zalité sluncem.