Dáda Patrasová vyrazila k moři: Společnost jí dělala sokyně Petry Janů

Zdroj: Profimedia

Když se Dáda Patrasová neobjevila v pražské Lucerně, kde v rámci koncertu na počest Ivety Bartošové vystupovala i její dcera Anička Slováčková, mnozí nabyli dojmu, že možná Patrasová dostala zákaz. Neúčast herečky ovšem rychle vysvětlil její manžel Felix Slováček, který oznámil, že je Dáda na dovolené. A to se ženou, se kterou se kdysi velmi kamarádila i Petra Janů.

Účast Dagmar Patrasové na nedávné premiéře muzikálu Alenka v říši divů skončila fiaskem a hvězda dětských srdcí odcházela domů velmi nejistým krokem. Když tedy následně chyběla na koncertě na počet Ivety Bartošové, nebylo složité domyslet si, že zpěvačka a herečka dostala od rodiny zákaz. Celé je to ale jinak.

Byla na dovolené

„Dáda byla v době koncertu ještě v letadle. Vracela se z týdenního pobytu v Itálii, kde byla se svými kamarádkami. Nic jiného v tom nehledejte,” utnul ihned spekulace v rozhovoru pro Aha! manžel Patrasové, Felix Slováček. „Mrzí ji, že to neviděla, neslyšela, naštěstí existuje záznam, tak si to pustí,” dodal ještě a zároveň prozradil, kdo se dámské jízdy v Itálii také účastnil. „V Itálii byla i s tou Ivanou Němečkovou, co zkrášluje ženské, tak se zeptejte jí.”

Konec přátelství

Ivana Němečková kdysi bývala velkou kamarádkou i zpěvačky Petry Janů, nerozlučné dvojice je ale nyní konec. Před několika měsíci se totiž nechala Petra Janů zkrášlit na klinice své přítelkyně, avšak zákrok dopadl katastrofálně a zpěvačka byla několik týdnů prakticky k nepoznání. Petra Janů si nechala do obličeje vpravit metacrill.

„Pokud je to potřeba, aplikují mi pod kůži látku metacrill, která podporuje tvorbu vlastního kolagenu, a vrásky jsou pryč,” uvedla hvězda pro Expres. Jenže tentokrát se procedura nevydařila a zpěvačka musela vyhledat jiného odborníka, aby jí navrátil její původní vzhled. Když se pak na akci Muž roku potkala s Němečkovou, podle zmíněné redakce se k sobě obě dámy chovaly, jako by se skoro vůbec neznaly.