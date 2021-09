Sílu lze najít i u Boha: Dáda Patrasová dala radu rodičům nemocných dětí

Zdroj: Profimedia

Herečka Dagmar Patrasová si ve svém životě musela projít několika krušnými chvílemi. Mezi ty nejděsivější bezpochyby patří ta, kdy se jí dcera Anička Slováčková svěřila, že bojuje se zákeřnou rakovinou. Oblíbenou herečku okamžitě zachvátil strach, věděla ale, že musí zůstat silná. Hlavně právě kvůli své dceři.

Máloco zasáhne člověka více než zjištění, že jeho dítě trpí závažným onemocněním. Své o tom ví i herečka Dagmar Patrasová. Její dcera Anička totiž sváděla dlouhý boj s rakovinou. I když se jí nakonec podařilo nad onemocněním zvítězit, nejen mladá zpěvačka, ale i všichni kolem ní prožívali nesmírně těžké okamžiky. Dáda Patrasová nyní otevřeně promluvila o tom, jak se jí dařilo složité životní období zvládat.

Před dítětem se musíš chovat normálně

Patrasová v pořadu Na kafeečko uvedla, že ji po dobu léčby její dcery sužoval neuvěřitelný strach, zároveň ale dodala, že nejdůležitější bylo najít v sobě sílu a tu následně předat dál. „To si musíš odbít v sobě, ve svém nitru, a navenek před dítětem se prostě chovat normálně. I když bych jí říkala: ‚Ty moje chudinko a ty tohle…’. No, to prostě nejde. Musíš jí dodat sílu. Z tebe a z jejího okolí, protože jsme to samozřejmě těžce nesli,” vzpomínala Dáda Patrasová.

„Hlavně když se v jejím mlaďoučkým věku přihodí tohle. Museli jsme pak všichni zjišťovat, kdo z rodiny tuhletu zlou nemoc měl. No, a byli jsme, byli jsme prostě špatní, ale snažili jsme se nedávat jí to najevo,” dodala ještě herečka s tím, že sílu hledala, kde mohla. Třeba i u Boha.

Během klinické smrti viděla sestřih svého života

Sama Dáda Patrasová se během svého života musela popasovat s několika zdravotními problémy. Před několika lety absolvovala operaci páteře, po které prožila klinickou smrt! „Viděla jsem sebe na té posteli, kde seděl doktor a říkal: ‚Jsem s vámi, jsem s vámi,’. Tohle opakoval pořád dokola. Já jsem si v duchu říkala: ‚Tak něco dělej, protože já nemůžu dýchat!’,” popisovala herečka svůj zvláštní zážitek.

„A ještě se mi stalo, že jsem měla před sebou takové dva obdélníky jako televize. No, a na tom levém stály moje děti, byly smutné a držely se. Nějaký mužský hlas pořád monotónně říkal: ‚Nesmíš, nesmíš!’. No, a na tom pravém projíždělo moje dětství. Vlastně můj život,” vyprávěla Dagmar Patrasová.

