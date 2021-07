Dáda Patrasová musela do nemocnice, záchranka ji odvezla s ranou na hlavě

Dagmar Patrasová už zase vystrašila svoje nejbližší. Před pár dny si rozsekla hlavu tak nešťastně, až ji sanitka musela okamžitě odvézt do nemocnice. Tam prý dorazila opilá, což ale sama herečka rázně odmítá.

Potlučenou herečku ve vinohradské nemocnici poznali čtenáři deníku Aha! Informaci o tom, že s Patrasovou není něco v pořádku, pak potvrdila i pražská záchranka. „Ve středu kolem sedmnácté hodiny jsme zasahovali ve Vlašimské ulici. Záchranářská posádka ošetřila pětašedesátiletou ženu s úrazem hlavy a obličeje a odvezla ji na chirurgii vinohradské nemocnice," uvedla pro Aha! mluvčí Jana Poštová. Právě ve Vlašimské ulici na pražských Vinohradech Patrasová bydlí v domě, který vlastní společně s odloučeným manželem Felixem Slováčkem.

Slováček: Nevím, co se stalo

Podle zdrojů z nemocnice byla Dáda údajně pod vlivem alkoholu. „Nebylo to poprvé," uvedl podle zjištění Aha! jeden ze zdravotníků. S podobným zraněním hlavy k nim prý herečka už jednou přijela. Dádin právoplatný manžel Felix Slováček o zranění svojí ženy ale zřejmě nemá žádné informace. „Vůbec nevím, co se stalo, nebyl jsem tam. A druhý den jsem celé dopoledne sám strávil u lékaře, takže jsem s Dádou nemluvil," odpověděl hudebník na dotaz Blesku. Dcera Anička Slováčková pak maminčin úraz nechtěla jakkoli komentovat. „Rodina se k tomu nebude vyjadřovat," řekla Blesku herečka. Ta se sama zotavuje po náročné léčbě rakoviny, a proto není divu, že se snaží zůstat v klidu.

Nakonec se ale ozvala sama Patrasová, která popsala, co se stalo. „Vytírala jsem podlahu v kuchyni a uklouzla. Ze sportovní gymnastiky mám zničenou páteř, takže jsem to nedokázala vybalancovat. Komu se tohle nestalo? Hlavou jsem smejkla o roh stolu a spadla na zem. Byla jsem z toho v šoku… Naštěstí doma byla Anička, která zavolala záchranku," dodala Dáda, která zranění nechce brát jako konec světa. „Odvezli mě na chíru, zkontrolovali, zrentgenovali a zašili. Naštěstí mám pod pravým uchem jenom dva stehy, který nejsou ve vlasech vidět," uvedla herečka pro deník Blesk.

Život s alkoholikem je peklo

To, že má Dáda problémy s pitím, přitom Felix Slováček připustil už před třemi lety pro deník Blesk. „Potřebuje vyhledat odbornou pomoc a dostat svůj problém s alkoholem pod kontrolu," uvedl po autonehodě, kterou herečka způsobila s 2,5 promile v krvi. I když Patrasová tehdy tvrdila, že se jedná o zbytkový alkohol z povánoční rodinné večeře, téměř nikdo jí nevěřil. „Já o jejím problému vím už několik let, deset nebo patnáct. Všichni vidí jenom to, že já jsem ten nejhorší, že se na ni vykašlu. Ale žít s člověkem, který pije, je peklo…" svěřil se Slováček otevřeně. Zároveň tím částečně vysvětlil, proč od manželky odešel k mladší milence Lucii Gelemové.

