Skupina Daft Punk po 28 letech končí: Hudebníci se s fanoušky rozloučili bizarně

Jsou považováni za průkopníky elektronické hudby a na svém kontě mají velké množství nejrůznějších hitů. Duo Daft Punk tentokrát své fanoušky ovšem nepotěšilo. Po dlouhých 28 letech totiž oznámili konec kariéry. Důvod rozpady neuvedli.

Když Francouzi Thomas Bangalter a Guy-Manuel de Homem-Christo založilo v roce 1993 kapelu Daft Punk, zřejmě by je vůbec nenapadlo, co tím způsobí. Úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat a dnes je dvojice považována za nejvýraznější ikony elektronické hudby. Jejich debutové album s názvem Homework je dokonce mnohými opěvováno jako mezník taneční hudby. Oblíbená kapela však po osmadvaceti letech končí.

Jeden z dvojice se odpálil

Způsob, jakým hudebníci fanouškům novinku oznámili, byl poměrně bizarní. K aktivitě kapely byl ovšem důstojný. Duo totiž v pondělí vydalo osmiminutové video nazvané Epilogue, ve kterém oba kráčí ve svých známých kostýmech robotů prázdnou pouští. V závěru se pak rozloučí a každý odchází svou vlastní cestou, načež se jeden z nich odpálí. Celý záznam pochází z jejich filmu Electroma z roku 2008.

Agentka kapely Kathryn Frazier podle webu aktuálně.cz potvrdila agentuře AP, že kapela ukončila svou činnost. Detaily rozpadu neuvedla a vyhnula se i odpovědi na doplňující otázky.

Největší úspěch a spolupráce s americkými zpěváky

Komerčně se dvojici nejvíce zadařilo v roce 2013 s albem Random Access Memories, za které získali i cenu Grammy pro nejlepší desku roku. Se zpěvákem Pharellem Williamsem rovněž nazpívali píseň Get Lucky, díky které se kapela dostala do povědomí ještě širšího publika. Za skladbu si odnesli Grammy pro píseň roku.

Kapela spolupracovala také s kanadským zpěvákem The Weeknd, a to rovnou na dvou skladbách. V posledních letech však na žádných projektech nespolupracovali, a tak se fanoušci museli spokojit s nahrávkami v let minulých. I přesto však bylo pro jejich fanoušky nepříjemným překvapením, že se hudebníci rozhodli cestu kapely Daft Punk zastavit. Na druhou stranu po sobě muzikanti zanechali nesmazatelný odkaz, který bude žít navždy.