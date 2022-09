Dagmar Havlová je zdrcená ze smrti Hany Zagorové: Dojemné video z minulosti

Zdroj: Profimedia

Před pár dny nás opustila hvězda Hana Zagorová a její smrt oplakávají nejen příbuzní a fanoušci, ale také kolegové z branže. Zvlášť bolestivá je ztráta kamarádky pro Dagmar Havlovou, která měla ke zpěvačce velice blízko.

Hana Zagorová poslední dva roky statečně bojovala s postcovidovým syndromem, nakonec byla ale zákeřná nemoc silnější a národem milovaná hvězda jí minulý týden podlehla.

Zagorová byla v branži velice oblíbená a její smrt zasáhla snad každého, kdo s ní přišel do styku. "Moje srdce se trhá na kusy… Odešla legenda, ale hlavně neuvěřitelný člověk s velkým srdcem. Moje spřízněná duše, která mi, jako jedna z malá, rozuměla a ke které jsem vzhlížel! Hanička písnička. Zažili jsme velké věci. Tolik jsi pro mě znamenala a děkuju za vše, co jsi pro mě udělala. Nikdy nezapomenu," napsal Marek Ztracený na svém Instagramu.

"Sedím a brečím… Asi ani nejsem schopna popsat, co všechno pro mě Hanka znamená. Ale pokusím se o to z úcty k ní teď hned. Hanka je ikona, ke které jsem odmala vzhlížela, zpěvačka s darem předávat emoce, skvělá textařka a už 20 let si dovolím tvrdit i kamarádka. Vždycky mi pomáhala. Radila, chlácholila. Je úžasná, křehká, silná, statečná, skromná, pečující, ohleduplná, milující žena a kamarádka. Její odchod je pro mě zásah, se kterým se hned tak nevyrovnám. Upřímnou soustrast Štefanovi, rodině, všem blízkým, kamarádům a kolegům, kteří ji mají rádi. Haničko moje, šťastný let do nebe a pozdravuj Káju. Ať už je ti jen hezky, mám tě ráda. A děkuju ti za všechno," vyjádřila svou soustrast zpěvačka Monika Absolonová. Smutek neskrývá také bývalá první dáma Dagmar Havlová, která se s odchodem Zagorové nemůže smířit.

Bude mi moc chybět

Dagmar Havlová nejdříve sdílela s fanoušky archivní fotku, na které je právě se zesnulou Hanou Zagorovou a napsala pouze jediné slovo: "Ne!"

Když se Havlová otřásla ze šoku, nahrála ještě dvě videa, na kterých vzpomíná na Haničku písničku a jejich společné zážitky.

"Odešla jedna z nejúžasnějších žen českého hudebního světa, naše Hanička, vyrostla jsem na jejich písničkách a i má dcera je ráda poslouchala, bude mi moc chybět, díky za vše, Hani," vyjádřila se zdrcená Havlová a se zpěvačkou se přišla rozloučit na zádušní mši, kam dostali pozvánku pouze rodina a nejbližší přátelé.

Dagmar Havlová vzpomíná na Hanu Zagorovou v dojemném videu