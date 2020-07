Vytočená Havlová: Film o manželovi nejdříve ztrhala, měla pro to svůj důvod

„Před téměř 2 lety mi dával režisér Slávek Horák číst první verzi scénáře filmu o mém manželovi. Před asi půl rokem jsem viděla film celý, bez nutných závěrečných prací. Byla jsem okouzlena skvělými výkony herců i režisérovým rukopisem,“ pěla ódy na film Havlová.

„Byla jsem dojatá. Všechno, co jsem nemohla prožít a co znám z Vaškova vyprávění se odehrávalo na plátně. Plnokrevný příběh. Zítra ho uvidím znovu. Běžte se podívat, stojí to za to. Film se jmenuje Havel,“ zakončila svůj status.