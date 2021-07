Dagmar Havlová to schytala za teror u domu: Podle studentky bylo vše jinak!

Dagmar Havlová si nedávno na svém Instagramu postěžovala na neurvalé turisty, kteří ji pravidelně obtěžují pod okny, a to i o víkendech. Bývalá první dáma sdílela video se skupinkou lidí, kteří se srocují před bývalou prezidentskou vilou v Dělostřelecké ulici a terorizují ji hlasitým pokřikováním. Podle přítomné studentky ale Havlová vše překroutila!

Dagmar Havlová je na sociálních sítích obvykle samé srdíčko a smajlík, před nedávnem se ale vytočila do běla a svůj zážitek pak sdílela se svými sledujícími na Instagramu.

"Nedělní klid. Už toho mám dost. Už jsem rozčilená. Nejsem muzeum!!! Prosím snažně! Nevíte, kam se obrátit? Stojí tady zástup za zástupem. Pište mi do zpráv. Děkuji moc. Vám klidný a nikým nerušený odpočinkový víkend. P.S.: Nedělej lidem to , co nechceš aby dělali tobě," nechala se slyšet rozzuřená Havlová a připojila video zmiňované skupinky.

Bývalá první dáma později ještě připsala poděkování za rady od fanoušků. "Moji milí, děkuji vám za ohlasy a vyjádření podpory k obecném taktu, zachování soukromí a klidu, o který jsem tolik stála. Vím už vše, co potřebuji a zařídím se dle toho. A to jenom díky vám a vašim příspěvkům. A protože mám ještě pracovní akci, vypínám na čas diskusi, neb se jí nebudu moci zúčastnit. Ať žije sounáležitost, úcta a respekt člověka k člověku. Hezký večer. Vaše D.H.," dodala.

Akce nebyla v neděli, jak tvrdí paní Havlová, navezla se do bývalé první dámy studentka

"Ten člověk pracuje na magistrátu jako zastupitel, takže pobírá slušný plat z našich daní, a tady si inkasuje sto padesát korun za osobu. Jmenuje se Zeman. Obtěžujete lidi, abyste si přivydělal," obvinila podle deníku Aha Havlová z turistických výletů před jejím domem konkrétní osobu.

Stejnému webu se pak ozvala studentka, která si nepřála být jmenována, ale chtěla uvést celou věc na pravou míru.

"Průvodce vysvětlil, že peníze za vstupenky budou věnovány na údržbu hrobu architekta Kotěry. Dostali jsme informaci o zajímavé akci, že se dají adoptovat opuštěné hroby významných osobností s cílem udržet jejich důstojnou památku," vysvětlila dívka pro Aha. Ta navíc dodala, že Havlová o celé akci lhala i co se týká termínu, procházka se totiž nekonala v neděli, ale v sobotu.

"V sobotu 12. 6. 2021, (ne v neděli, jak paní Havlová tvrdí) jsem se zúčastnila akce Prazdnedomy.cz – procházka Ořechovkou. Nikdo z účastníků nevěděl, kudy trasa přesně půjde a co přesně uvidíme. O dům jsme se zajímali odhadem pět minut. Více času skutečně nepotřebuje, protože moc zajímavý není," nebrala si studentka servítky.

O paní Havlové nepadla ani zmínka, vyvrací svědkyně akce slova Havlové

Dagmar Havlová mimo jiné o účastnících poznávacích výletů prohlásila, že na ni pokřikují do oken a nahlas mluví o její osobě. To ale podle svědkyně také není pravda.

"Na videu je slyšet, že o paní Havlové nepadla zmínka. Byli jsme naprosto ticho a jediný, kdo mluvil, byl průvodce. V jednom okamžiku řekl, že z protějšího okna někdo natáčí (nebylo jasné kdo, byla vidět jen ruka) a že tomu někomu zamáváme… Ano, s odstupem to možná bylo dětinské, ale rozhodně nic obtěžujícího, zlého, útočného. Byla to milisekunda, pak pokračoval výklad," vysvětlila Aha studentka.

Zdá se, že ani jedna strana znepřáteleného tábora se nejspíš neshodne na tom, co se daný den ve skutečnosti odehrálo. Necháme se tedy překvapit, zda bude bývalá první dáma proti "otrapům" podnikne nějaké další kroky, nebo celá kauza vyšumí do ticha.

Dagmar Havlová sdílela video skupinky na svém Instagramu.