Dagmar Havlová pomáhá Moravě: Do postižených oblastí vyslala nářadí za statisíce

Před nedávnem ničivé tornádo zdemolovalo velikou část jižní Moravy, lidé se ale semkli a na pomoc poničeným oblastem už vybrali přes miliardu korun. Několik sbírek založili i osobnosti českého showbyznysu a nechyběla mezi nimi Dagmar Havlová, která prostřednictvím své nadace Vize 97 přispěla potřebným statisícovou sumou!

Nečekané tornádo napáchalo na Moravě miliardové škody a k demolici odsoudilo 180 domů. Stovky občanů přišlo ze dne na den o střechu nad hlavou a tragédii bohužel nepřežilo šest lidí.



Nejvíce jsou postižené obce Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky, ale také Hodonín. K odklízení trosek po ničivém živlu a výstavbou nových příbytků se přihlásily desítky dobrovolníků z celé země, kteří si přejí co nejdříve vybudovat zdrceným rodinám i jedincům jejich domovy.

Do finančních sbírek přispělo i několik známých tváří ze showbyznysu. Vybrané částky pak poslali potřebným.

Marek Ztracený přispěl čtvrt milionu

Mezi prvními přišel s benefičním koncertem pro Moravu Leoš Marek. "Benefiční Staré pecky byl okamžitý nápad. Vždyť Amfiteátr v Mikulově, kde se budou konat první Staré pecky sezony je vzdálen od epicentra poničeného tornádem jen několik kilometrů. Proto jsme se rozhodli, že úplně PRVNÍ STARÉ PECKY roku 2021 s diváky budou ještě o den dříve, ve čtvrtek 8. července a budou benefiční," oznámil moderátor na svém Instagramu.

Pomoc nabídl i Marek Ztracený, který poměrně nedávno založil nadaci nesoucí jeho jméno a na Moravu poslal čtvrt milionu korun. "Vůbec si neumím představit, co teď musí prožívat řada lidí, co přišli o domov, a hlavně lidí, co přišli o své blízké. Jižní Moravu teď čeká dlouhá cesta a chtěl bych, aby všichni zasažení věděli, že na té cestě nejsou sami! Rozhodl jsem se věnovat 250 000 Kč prostřednictvím naší Nadace Marka Ztraceného na pomoc jižní Moravě. Benefičním koncertům se rádi budeme věnovat v budoucnu, ale je mi jasné, že okamžitá pomoc muže být pro někoho zásadní," napsal zpěvák na sociální síti.

Dagmar Havlová poslala na Moravu nářadí

Dagmar Havlová založila sbírku pro Moravu skrze svou nadaci Vize 97 a čísla na kontě rychle stoupala. Když bývalá první dáma naposledy informovala o stavu na účtě, částka se pohybovala kolem 630.00 korun, poté ale byla možnost ještě dál přispívat.

Celkem vybraná suma se tak mohla vyšplhat ještě o desítky tisíc. Na Instagramu pak Havlová prozradila, jak s vybranými financemi naložila.

"Nadační, po střechu naložená Audinka dovezla do obce Mikulčice na Moravě zásobu potřebného nářadí," sdělila herečka. Díky solidaritě lidí i slavných osobností, se budou moci všichni občané poničených oblastí brzy vrátit do svých domovů.

Dagmar Havlová na Moravu vybrala stovky tisíc.