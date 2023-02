Dojemné přiznání Dagmar Havlové: V den úmrtí Urbánkové prožila zvláštní okamžik

Dagmar Havlová

Dagmar Havlová se na svém Instagramu podělila o zvláštní zážitek. I ji velmi zasáhl odchod zpěvačky Nadi Urbánkové, která zemřela v pátek 3. února. Herečka ovšem přiznala, že zrovna v době, kdy její přítelkyně odešla do hvězdného nebe, na ni myslela. A to přitom vůbec netušila, co se stalo.