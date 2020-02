Pachuť zrady a mučivé vzpomínky: Tohle Dagmar Havlovou bude trápit až do smrti

Kdo někdy zažil to, že vás opustí životní láska a skončíte sama s dítětem na krku, není to záviděníhodná situace. Spíš je to taková „léčba šokem“, která na většině lidí zanechá své následky. Je to takový opravdový horor, kdy se cítíte sami, nemilovaní a ještě si nemůžete oddechnout, protože se musíte dost otáčet.