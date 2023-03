Osudové lásky Dagmar Havlové: Marcel ji podvedl s mužem, Havla ošetřovala

Zdroj: Profimedia

Národem milovaná i nenáviděná herečka si za svůj život už zakusila mnohé. Ví, jak chutná bezmoc, vášnivá láska, ale i opravdový podraz a zklamání. Muži, které si pustila do života, jí totiž nešetřili, přesto herečka nikdy neztratila svůj pověstný optimismus.

Dáša Havlová si ve svém životě zahrála už mnoho rolí, a to nejen těch filmových a divadelních. Na vlastní kůži totiž zažila, jaké to je se o někoho starat do konce jeho posledních dní, ale i to, když vás manžel vymění za jiného muže. Jací byli osudoví muži jedné z našich nejslavnějších hereček?

Pro někoho oprsklá Dana z filmu Holky z porcelánu, pro jiného naše nejkrásnější první dáma. Tak působila na muže oblíbená herečka Dáša Veškrnová, která si do svého života pustila čtyři osudové muže.

Na JAMU se seznámila se svým prvním manželem, kterým byl její spolužák Radvít Novák. Znali se tedy od čtrnácti, bylo tedy jasné, že se láska posune tím správným směrem. Novák byl pro Dášu velkým vzorem a pomáhal jí i při studiu. Po škole se pár vzal a odstěhoval do Prahy. Oba dostali angažmá v Divadle Jiřího Wolkera a Novák se živil také jako novinář ve Svobodném slovu a následně v Českém rozhlase. Manželství jim však vydrželo pouhých pět let, pak se rozvedli. Nikdy na sebe však neplivali špínu a Dáša o něm mluvila jako o osudové lásce. Má s ním dceru Ninu.

Ze vztahu s Vašinkou si odnesla obrovský šok

Další velkou láskou, kterou si Dáša pustila do života, byl herec Marcel Vašinka. I přesto, že se oba velmi milovali, přišel pro herečku obrovský šok. Marcel ji podvedl s mužem.

„Že jsem homosexuál, jsem si uvědomil v době, kdy jsem chodil s Dášou Veškrnovou. Ona byla natolik vášnivá, že jsem jí vůbec nestačil. A tam jsem pochopil, že to bude asi i tím, že mě vlastně víc zajímají muži,“ ohodnotil hereččin sexuální apetit herec pro pořad 13. komnata.

Herečka prý přiznání a následný rozchod nesla statečně a nikdy se za to na herce nezlobila. I s ním si herečka uchovala krásný vztah plný přátelství dodnes. Ví, že u Vašinků má dveře vždy otevřeny a že by ji bývalý partner nikdy nenechal ve štychu.

O Havla pečovala do konce jeho dní ve dne i v noci

No a pak přišla třetí osudová láska, díky které se herečce obrátil život vzhůru nohama. Zamilovala se do naše prezidenta, Václava Havla, kterému právě umírala manželka. Říká se, že spolu měli poměr ještě za jejího života a to, že se vzali krátce po smrti Olgy, národ těžce rozdýchával a dával to Dáše pěkně sežrat.

Roli první dámy nejprve Dáša příliš nezvládala, byla zvyklá z divadla na emoce, gesta a zábavu. Nakonec se ale vše naučila a dodnes patří mezi naše nejoblíbenější první dámy. Národ si získala především tím, jak se o Václava pečlivě a dojemně starala. Nikdy to s ním nevzdala a svou urputností mu přidala pěkných pár let života.

Kvůli roli první dámy se vzdala herectví a na prkna, co znamenají svět, se vrátila až v roce 2006. Od té doby opět působí v Divadle na Vinohradech.