Z komediální herečky doktorkou: Dáša Havlová výrazně prodloužila Václavovi život

Zdroj: Profimedia

Když se objevily zvěsti, že si náš tehdejší prezident po oblíbené paní Olze začal něco s bláznivou herečkou, kterou celý národ znal z komediálních rolí, nikdo z toho neměl radost. A Dáše to také mnoho politiků, osobností, ale i obyčejných lidí dávalo najevo. Ona se ale nevzdala a své místo na slunci si našla. Navíc svému muži péčí a urputností prodloužila život alespoň o patnáct let.

Když první dáma Olga Havlová umírala, kladla svému manželovi na srdce, ať hlavně nezůstává sám, že to neumí. Ten ji poslechl a začal nedlouho po její smrti randit s herečkou Dášou Veškrnovou. Tu však měli lidé spojenou s rolemi ztřeštěných holek a jako první dámu si ji uměli představit jen těžko. A Dagmar to se zlomyslností sobě vlastní dávali znát.

K prvnímu setkání Václava a Dagmar došlo mnohem dříve, než zemřela paní Olga. Seznámil je herec Jiří Suchý, když divadlo Semafor slavilo třicáté narozeniny. Tehdy se psal rok 1989 a herečka se politikovi s duší dramatika líbila na první pohled. U toho však zůstalo, i když se o Havlovi vědělo, že věrností rozhodně neoplýval.

Více se poznali v průběhu revoluce, kdy se setkávali na nejrůznějších besedách pro studenty či veřejnost. Stali se z nich přátelé a Havel začal zvažovat, jak se Dáše dostat pod sukni. Roku 1990 se prý dokonce k ní domů vnutil na kafe, z čehož bylo pozdvižení pro celou ulici. Zda však zůstalo jen u kávy, dodnes nebylo prozrazeno.

Václav si Dagmar Veškrnovou vzal po necelém roce od smrti Olgy

Oficiálně se však začal pár ukazovat na veřejnosti až roku 1996, kdy Havlovi operovali karcinom plic.

„Chodili jsme tam za ním na pravidelné návštěvy, konzultovali spoustu věcí, ledacos musel podepisovat a my naopak od něj přebírali různé instrukce. Někdy na konci roku jsme se sešli u něj na pokoji s tehdejším kancléřem Ivanem Medkem, Vladimírem Hanzelem a Tondou Maněnou - šéfem ochranky. A byla tam i Dagmar, tehdy ještě Veškrnová. Prezident z ničeho nic prohlásil, že se rozhodli, že se vezmou," zavzpomínal podle webu dotyk.cz Ladislav Špaček, pro kterého to byl obrovský šok. Pro ostatní však také, nebyl to totiž ani rok, co odešla Olga.

Svatba se konala hned 4. ledna 1997 na žižkovské radnici. Zúčastnili se jí pouze dva svědci. Tímto okamžikem jsme získali první dámu. Dáša se v záři reflektorů cítila od začátku dobře, ostatně, byla na ni zvyklá z divadla. Ale ani pro ni to samozřejmě nebylo snadné. Musela se naučit dobře anglicky, slušně chovat za každé situace a samozřejmě ztratila své soukromí a přátele, na které neměla čas. I móda a ceremoniální pravidla dělala zpočátku Dagmar problémy. Brzy se však do své role vžila, vždyť byla její životní!

Národem milovaná herečka se stala nenáviděnou první dámou

Bylo to zvláštní. Jako herečku ji národ miloval, ale jako první dámu nenáviděl. Všichni ji srovnávali s Olgou.

„Právě Olga požívala obrovskou autoritu. Ten nekonečný zástup lidí, kteří se přišli poklonit k její rakvi, byl důkazem, že byla považována za naprosto mimořádnou, doslova božskou bytost. A teď najednou ostrý střih a místo anděla je tu herečka a ještě k tomu mladá a krásná. Trvalo to, řekl bych, tři čtyři roky, než ji média vzala na milost. Každý den jsme otevřeli Blesk a tam bylo něco. Pro Václava Havla to bylo strašné. Miloval ji, věděl, že je krásná, oblíbená, a nechápal, co se děje, že se média proti ní takhle drsně spikla,“ prozradil Špaček, jaká situace tehdy panovala.

Na milost ji národ vzal, až když zachránila prezidentovi život. I když mu všichni lékaři tvrdili, že mu nic není, bylo a ona se důsledně postarala o to, aby byl její manžel vyšetřen a léčen těmi nejlepšími doktory. Také dbala o jeho životosprávu a jako vášnivému kuřákovi a pijanovi mu jeho neřesti odpírala. Díky tomu tady s námi byl tento velký muž o mnoho let déle, než mu lékaři předpovídali.

„Vždycky jsem toužila mít muže, ke kterému mohu vzhlížet. Proto jsem také tak dlouho byla sama, dokud se neobjevil Václav,“ řekla jednou Dáša pro Blesk, proč si před ani po Václavovi nikoho nenašla.