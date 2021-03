Dagmar Havlová slaví narozeniny, plastiky ve svých 68 letech stále popírá

Dagmar Havlová nedávno oslavila osmašedesáté narozeniny a nutno říci, že vypadá skvěle. Dlouhodobě se však spekuluje, že bývalá první dáma využívá služeb plastických chirurgů. To Havlová odmítá. Prý je za vším poctivá péče o pleť a dobré geny.

Dva roky před sedmdesátkou by takhle asi chtěl vypadat úplně každý. Havlová také nepopírá, že se cítí skvěle. „Na svůj věk si nepřipadám. Nikdy jsem neřešila, kolik mi je. Asi je to dobrá mysl, dobré geny a hodně se mazat v obličeji. A také nechodit na sluníčko,“ prozradila bývalá první dáma portálu super.cz.

Že by snad za její dokonalou pletí stáli plastičtí chirurgové, odmítá. Pravdou je, že pokud bychom se pustili do slovíčkaření, plastiku Havlová mít opravdu nemusí. Může mít jen drobné úpravy obličeje, kvůli kterým do ní lékaři řezat nemusí. O plastiku se tak v podstatě nejedná.

„Plastiku nemám. To je ale zbytečné říkat, protože si všichni budou myslet, že lžu. Je to jedno. Mám všechno, Havlová má všechno, může si to dovolit,“ dělá si sama ze sebe legraci.

Mám dobré geny, popírá plastiky Havlová

Svůj bezchybný vzhled přičítá dobré genetice. Žádný osvědčený trik na krásu vdova po Václavu Havlovi nemá. Přiznává dokonce, že skoro nechodí ani na kosmetiku.

„Dřív se říkalo, že po třicítce si za svoji vizáž každý může, tak já říkám po šedesátce. Nepoužívám žádné výjimečné věci. Cvičím obličej, vše je ale nárazové. Na kosmetiku nechodím skoro vůbec. Na dobré krémy si potrpím, to ano, nesnáším suchost v obličeji,“ přiznává.

K profesi herečky se pozvolna vrací

V současné době se Havlová věnuje charitě a pozvolna se navrací ke své původní profesi herečky. Herectví musela v roli první dámy zanechat a stala se vzornou manželkou. Až do 18. prosince 2011, kdy Havel zemřel.

Havlová se zasloužila o mnoho dobročinných aktivit. Namátkou Mikulášský bazar či Fond porozumění, který pomáhá domovům pro seniory a postižené. I přes mnoho bohulibých koníčků stíhá občas hrát. Naposledy ji bylo možné spatřit ve snímku Vlastníci, jenž natočila pod taktovkou Ondřeje Havelky. Pár let předtím pak ve filmu Dědictví aneb Kurva se neříká.

Havlová se po letech vrátila k hraní, ve filmu Vlastníci excelovala

