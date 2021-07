Dagmar Havlová na pohřbu Šafránkové: Herečka všechny pobavila, smál se i Abrhám!

Minulý pátek se přišli příbuzní, kolegové a fanoušci naposledy rozloučit s Libuší Šafránkovou. Do kostela na mši se dostalo pouze 200 vybraných hostů a řeč pronesla mimo jiné Dagmar Havlová, která dokázala přítomné i v jejich hlubokém smutku rozesmát.

Libuše Šafránková byla velice oblíbená a to nejen u fanoušků jako hvězda filmového plátna, ale také u kolegů díky své laskavé povaze.

Herečka za svou kariéru ztvárnila desítky filmových i divadelních rolí a vždy dokázala svým postavám vdechnout jedinečný šarm.

V posledních letech se Šafránková společně se svým manželem Josefem Abrhámem stáhla do ústraní. Po prodělané rakovině plic už se hvězda věnovala hlavně svým vnoučatům, které ji naplňovali radostí. Ačkoliv už Šafránková pověsila hraní na hřebík, nikdo netušil, s jak vážnými zdravotním problémy se potýká. Její sestra Miroslava přiznala, že nikdo netušil, že se Libuška z nemocnice už nevrátí!

Příbuzní jsou stále ze smrti Šafránkové v šoku, zemřela náhle

"Nikdo netušil, že už se domů nevrátí. Nikdo to nečekal. Vůbec nikdo z nás nebyl připraven, že by mohla takto náhle odejít. Když o tom ale teď tak přemýšlím, tak jsme na to připraveni být mohli. Nikdo si nedokáže představit, co si chudák musela zvlášť poslední dobou prožít," sdělila Blesku sestra zesnulé herečky Miroslava Šafránková.

Libuše Šafránková zemřela pouhé dva dny poté, co oslavila s rodinou své 68. narozeniny. Na rozloučení s herečkou do kostela sv. Anežky České na Spořilově dorazily kromě rodiny desítky fanoušků, přátel i kolegů z branže, kteří jí chtěli dát poslední sbohem.

Na mši pak zahrála kapela Mig 21 oblíbenou píseň Šafránkové, Jak snadné je žít a všude byl cítit obrovský smutek. Náladu zdrceným příbuzným dokázala zvednou svým proslovem Dagmar Havlová, která na svou kolegyni vzpomínala s láskou a humorem, který všechny dostal!

Dagmar Havlová dokázala rozesmát celý kostel

"Pamatuju si jako dnes chladnou chodbu brněnské konzervatoře, kde jsem seděla, v březnu v roce 1948, teda pardon 68…," zahájila Dagmar Havlová svůj proslov a hned po úvodní větě se v kostele rozezněl uvolněný smích. Zasmál se dokonce i syn zesnulé herečky Josef Abrhám mladší, který jinak celý obřad plakal.

"Přiběhla ke mně rozevlátá a rozesmátá krásná holka připomínající mi horskou čistou bystřinu. Kolem sebe si nesla jakýsi jas. Ten jas jsem z ní cítila i poté, i když byla už hodně nemocná a prošla si vším utrpením," pokračovala Havlová.

"Když tehdy před 53 lety přišla za mnou, řekla: Ahoj, já su Líba Šafránková ze Šlapanic. A já su Dáša Veškrnová ze Židenic. A Libuška na to: Budeme se spolu kamarádit chceš? A já řekla, jestli uděláme zkoušky tak jo, chcu. Zkoušky jsme udělaly a od té doby se stala mou životní souputnicí. Ach Libuško, Lilo, ahoj a na shledanou," zakončila bývalá první dáma svou emotivní řeč.

Rozloučení s Libuškou Šafránkovou bylo velice dojemné.

#youtube|JZgDcq8IHnA|21036s#