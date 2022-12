Dagmar Havlová jen září: Po úrazu vyrazila na premiéru a královsky se bavila

Zdroj: Profimedia

Herečka a bývalá první dáma Dagmar Havlová ráda chodí mezi své přátele na nejrůznější společenské akce, po úrazu kotníku se ale musela s podobnými večírky na nějakou dobu rozloučit. Teď už je ale zranění zaléčeno, a tak mohla herečka opět vyrazit ven. A vypadala fantasticky.

Dagmar Havlová sice už zanedlouho oslaví své 70. narozeniny, při pohledu na ni by ale její věk tipoval jen málokdo. Půvabná herečka vypadá fantasticky a i elánu a energie má na rozdávání. Na premiéře představení s názvem Okupace v Divadle Bez zábradlí byla k nezastavení a úsměvem a radostí běhala od jednoho známého ke druhému. A ještě aby ne. Bylo to totiž poprvé, co se objevila mezi svými přáteli od bolestivého zranění.

Úraz nohy

Herečka si před dvěma měsíci zlomila kotník a pohybovat se mohla jen s pomocí berlí anebo invalidního vozíku. „Únava, moc práce, málo spánku a je to tady. Zlomenina na kotníku. Už ani nevyzvedávám nové ortézy a berle. Beru ty staré. Pochopí to jen další workoholik,” povzdechla si tehdy Dagmar Havlová na sociální síti.

Pro herečku, která je jinak k nezastavení, to tak byla krutá rána. K jejímu štěstí se ale zranění rychle zacelilo a bývalá první dáma mohla opět vyrazit do společnosti.

Elegance a půvab

Dagmar Havlová, která před nedávnem po 43 letech skončila v Divadle na Vinohradech, na premiéru černé komedie Okupace oblékla elegantní černé šaty a černé boty na nízkém podpatku. Tmavé barvy rozbila červenými silonkami. A vypadala naprosto skvěle. Na konci představení pogratulovala s úsměvem hercům, kteří se v něm objevili, a následně se už podle webu Expres se všemi vypravila na následný večírek. A ani tam neseděla v koutě. Naopak se se všemi bavila a užívala si, že je konečně mezi svými.