Dagmar Havlová půvabem okouzlila celý Hrad: Dobové snímky ukazují, že nestárne

Dagmar Havlová, Václav Havel a Elie Wiesel

Zdroj: Profimedia

Někdejší první dáma a herečka Dagmar Havlová umí stárnout s grácií. Ačkoliv vdova po prezidentu Havlovi slaví 70 let, na svůj věk vypadá vskutku skvěle a do kapsy by mohla strčit kdejakou čtyřicátnici. Má snad v nočním stolku u postele elixír mládí?