Dagmar Havlová pomáhá netradičním způsobem, nechala se zkrášlit od Ukrajinek

Zdroj: Profimedia

Svou podporu Ukrajině vyjadřuje i bývalá první dáma Dagmar Havlová. Na svém Instagramu zveřejnila slova i jejího manžela Václava Havla, na předávání Českých lvů si připnula odznáček v barvách Ukrajiny na šaty a nyní si zašla upravit nehty k dívkám z Ukrajiny, které si otevřely salón v Praze.

Havlova slova o Ukrajině

Bývalá herečka na svůj Instagram umístila nejeden příspěvek na podporu Ukrajině, připomněla i slova manžela adresované k Rusku: „Já myslím, že po mnoho staletí existuje takový ruský problém, že Rusko přesně neví, kde začíná a kde končí. I když je to největší země světa, má přesto pocit, že je taková trochu malá a že ji ohrožují i nepatrní sousedé, které kolem sebe má.“ Dále také v jednom z příspěvků zmínila, že Havel se zasloužil o vstup České republiky do Evropské unie a Nato: „Můj manžel měl předsevzetí s nástupem do funkce hlavy státu, že nás dostane do EU a NATO. Co si předsevzal, to taky vždycky splnil a udělal pro to maximum. Díky jeho zdravému úsudku a umění být opravdovým lídrem se jeho vize, ačkoliv narážela na odpor tehdejších politiků, stala skutečností. Dnešním dnem jsme v NATO 23 let. Děkujeme, miláčku můj,“ pěla ódu na činy svého manžela.

Pomoc na prvním místě

Dagmar ukázala svou solidaritu už v době pandemie covidu, v první vlně neváhala a začala šít roušky. Na pomoc Ukrajině se vrhla také a to velmi netradičním způsobem. Zašla si na nehty do salónu, které provozují dívky z Ukrajiny: „Úžasný nový salon ve Spálené ulici, který si založily dívky z Ukrajiny,“ okomentovala návštěvu nehtového studia Havlová. Spojila tak v podstatě příjemné s užitečným. Dívkám tak zároveň vyjádřila podporu a udělala velkou reklamu. Na svůj vzhled Dagmar velmi dbá. Využívá služeb známého kadeřníka Jiřího Hrabala. V perfektní kondici se udržuje i proto, že ji diváci mohou stále vídat, i když málo, v seriálech nebo filmech. Poslední film, který natočila, je romantická komedie Šťastný nový rok 2. Diváci Voyo ji mohli také vidět nedávno jako soudkyni v minisérii Případ Roubal.