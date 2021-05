Dagmar Patrasová už Slováčkovi nevěří: Zklamání a narozeninová oslava u milenky!

Felix Slováček se rozešel se svou milenkou Lucií Gelemovou a vzbudil tím naděje u své manželky Dagmar Patrasové, u které měl vždy otevřená zadní vrátka. Hudebník ale odjel své narozeniny slavit s Gelemovou a svou oficiální ženu tím vytočil do běla!

Felix Slováček rozchodem s Lucií Gelemovou všechny zaskočil. Důvodem rozpadu vztahu byla mimo jiné touha malířky po dětech, které už hudebník nechtěl.

"Toužím po rodině, životě v rodných jižních Čechách na venkově a s Felixem po 7 letech společného života ve společné domácnosti zůstáváme přátelé. Bylo to mé rozhodnutí, které vyplynulo z Felixova přístupu. Pomluv, intrik a mnoho zlého stran od jeho současné manželky, jsem si v tomto vztahu užila až dost. Patrasová mi navíc mimo jiné od roku 2015 zasahuje i do soukromí, a to zasíláním výhrůžných a vulgárních SMS, které často evidentně nepíše za střízliva… Dlouhou dobu jsem naivně věřila ve změnu a pravdu. Nestalo se tak a já volím jinou cestu, kdy Felix zůstává navždy součástí mého života, nyní však ve vztahu přátelském," napsala Gelemové ve svém vyjádření na Instagram a ihned tím vyvolala reakci Dagmar Patrasové. Ta své sokyni v lásce vzkázala, ať si najde jiného sponzora.

Poté, co partneři oznámili oficiální rozchod se rozjeli spekulace o tom, kde bude Slováček bydlet. Patrasová se nechala slyšet, že se její manžel samozřejmě vrátí do jejich vily, on tuto informaci ale vyvrátil s tím, že počítá s azylem u svého syna.

Narozeniny Slováček se svou manželkou slavit nechtěl

Felix Slováček se po příletu z ciziny svěřil Blesku, s kým plánuje oslavit svoje narozeniny. "S Aničkou a Felixem v úterý, s mojí dcerou z prvního manželství a s bratrem v pondělí," vyjmenoval v sobotu dopoledne saxofonista lidi, se kterými chce oslavit svůj den.

V seznamu ale překvapivě chybělo jméno jeho manželky Dády, která mu mezi ostatními gratulanty jaksi vypadla a nebylo to náhodou. "S manželkou to neplánuji slavit," řekl hudebník a Patrasovou tím velice nemile překvapil.

Tuto neděli pak navíc prožil Slováček ve společnosti Lucie Gelemové, která mu přichystala dort a následně sdílela společné video a fotografie! "Vážení a milí přátelé, je neděle 23. května. A právě před 78 lety jsem se narodil, takže slavím. Jsem po druhém očkování, zdravý, plný energie, elánu, radosti z toho, že se potkáváme s kamarády muzikanty, že si zahrajeme krásné tance. Chci jenom potvrdit, že všechno, co Lucie ve svém sdělení napsala, je pravda, a tím bych rád celou záležitost uzavřel. Děkuji všem, kteří jste mi poslali přáníčka, a těším se, že se znovu spolu uvidíme, na zdraví," zastal se hudebník své dnes už bývalé milenky Lucie. Tím si ale proti sobě poštval svou manželku, která je prý z jeho chování velice zklamaná.

Patrasová s manželem počítala, už mu nevěří

Lucie Gelemová od začátku rozhlašuje do všech stran, že se Slováček ke své manželce nevrátí a on v nedělním videu její slova potvrdil. Patrasová ale tvrdí, že byla se svým mužem domluvená jinak a jeho chování ji velmi zklamalo.

"Zase nesplnil slib! Už mu nevěřím," řekla naštvaná zpěvačka Blesku. Vysmátá fotografie oslavujícího Felixe Slováčka s Lucií Gelemovou, jí nejspíš na náladě taky nepřidala.

Ještě před pár dny přitom Patrasová věřila, že se její vztah s manželem opět vrátí do normálu. "To manželství trvá přes 40 let, zažili jsme ledacos, dobré i zlé. To je to, co si člověk slíbí při sňatku, že spolu budeme v dobrém i zlém. Takhle to musí fungovat, a jestli se do toho nějaká paní přimotá, tak se zase odmotá," řekla webu Super.cz. Zda ale otřese manželstvím dění posledních dní a jak se Slováček nakonec rozhodne, to ukáže až čas.

Slováček se ve videu zastal své exmilenky Gelemové.