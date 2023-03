Krádež bundy i ostuda v ZOO: Nadměrné pití už Patrasové zavařilo několikrát

Zdroj: Profimedia

Dagmar Patrasová má nálepku pořádné průšvihářky. Herečka na sebe poslední roky strhává pozornost hlavně svými alkoholovými excesy, díky kterým se často stává terčem posměchu i kritiky veřejnosti a médií. Hvězda dětských srdcí se tak několikrát dostala do velice nepříjemných situací.

Dagmar Patrasová minulý rok svému manželovi Felixovi Slováčkovi připravila k narozeninám velice netradiční dárek v podobě bouračky, kterou způsobila pár metrů od jejich domu.

Po příjezdu policie tehdy herečka odmítla provést dechovou zkoušku, čímž si zadělala na pořádné problémy. Novináři ji navíc krátce po nehodě natočili, jak vrávorá ulicí a během chůze se musela přidržovat zdi a rozhodně nepůsobila střízlivým dojmem. Tento exces přitom není zdaleka první faux pas, které Dáda způsobila.

Mnozí si nejspíš vybavují nehodu z roku 2018, kdy měla Patrasová autonehodu kousek od svého domu na Praze 2, kde narazila do auta, které řídil mezinárodně hledaný Ukrajinec. Policie hvězdě naměřila neuvěřitelných 2,5 promile a Patrasová musela následně zaplatit pokutu 150 tisíc korun a dostala zákaz řízení na rok a půl.

Dáda koktejl a extempore v zoo

Dagmar Patrasová na sebe negativním způsobem upozorňovala už v době, kdy od ní odešel manžel k mladé milence Lucii Gelemové. Hvězda nesla zradu po třiceti letech vztahu velice těžce a svou sokyni v lásce neustále napadala snad v každém rozhovoru.

Felix Slováček už před časem přiznal v rozhovoru pro tn.nova.cz, že problémy s alkoholem řeší jeho manželka Dagmar již dlouhé roky. "Jsem přesvědčen, že je to všechno o jejím alkoholu. Její problém s alkoholem neskončí nikdy. Ona se léčit nechce, takže si myslím, že není možnost, že to přestane. Už to zkoušel kdekdo," svěřil se hudebník.

Z alkoholových excesů Patrasové si můžeme připomenout například rok 2008, kdy Dáda vyrazila do tureckého Beleku hrát tenis spolu s dalšími celebritami. Sportu se ale příliš nevěnovala a raději polehávala u bazénu s drinkem v ruce. Po pár dnech byla na místním baru tak známá, že po ní dokonce pojmenovali koktejl. "Dáda koktejl" obsahoval vodku a sekt, tudíž se není proč divit, že hvězda celé dopoledne prospala a zbytek dne se vrávoravým krokem přesouvala po rezortu.

O pár let později přišel další skandál, když si Patrasová ustlala přímo na VIP večírku v centru Prahy. Následně se vymluvila na to, že si vzala prášky na bolest zad a zapomněla, že se na ně nesmí pít. "Nevěděla jsem, že se na ně nesmí pít. Přitom jsem měla jen pár skleniček vína," tvrdila podle Expresu. Další extempore pak předvedla v pražské ZOO, kde v horku kombinovala víno a kořalku ve zkumavkách. Dokonce si pochvalovala, jak je to vtipné pít ze zkumavek, že to ještě neviděla. Dagmar ale přebrala tak, že se neudržela na nohou a do taxíku jí museli pomáhat lidé z televize.

Zapomenutá bunda a nepovedené přání Gottovi

Nejspíš díky pravidelnému popíjení bývá Dagmar Patrasová často zmatená. V roce 2018 například zapomněla v kadeřnictví svůj pracovní diář, pro který se sice vrátila, ale po dalších několika hodinách jí opět volali ze salónu, že odcizila omylem jiné klientce bundu. "Představte si, že jsem celý den chodila v cizí bundě, zatímco můj Armani visel na věšáku," přiznala Patrasová webu Aha s tím, že tohle se jí ještě nestalo.

O rok později pak chtěla udělat Patrasová na svém Instagramu překvapení k narozeninám pro Karla Gotta a sdílela ručně psané přání pro Mistra. "Milý Karle, k tvým zítřejším narozeninám ti přeji vše nej! S láskou tvoje Dáda," napsala herečka do blahopřání, ke kterému doplnila polibek a srdíčko.

Gesto ale nakonec nedopadlo tak, jak si Dagmar naplánovala, jelikož si neuvědomila, že Gott slaví narozeniny až o měsíc později, na což začali v komentářích upozorňovat fanoušci. Po pár hodinách radši Patrasová celý příspěvek smazala… Posledním trapasem bylo pak nedávné vystoupení v televizi, kde manželka Felixe Slováčka působila velice unaveným dojmem a lidé ze štábu tvrdí, že byla rozhodně pod vlivem alkoholu.

Slováček si opakovaně stěžoval v médiích na alkoholismus své manželky