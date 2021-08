Telenovela Patrasové a Slováčka: Okopávání zahrádky se podle hudebníka nekonalo

Zdroj: Profimedia

Dagmar Patrasová svého manžela nezavrhla ani poté, co sedm let vedl paralelní vztah se svou o čtyřicet let mladší milenkou Lucií Gelemovou. Ačkoliv hudebník zavrhoval možnost návratu ke své právoplatné manželce, ona do médií prozradila, že jsou opět spolu. Tím ale Slováčka vytočila doběla!

Felix Slováček nedávno po sedmi letech oznámil rozchod se svou milenkou Lucií Gelemovou. To samozřejmě neuniklo jeho manželce Dagmar Patrasové, která na něj celou dobu čekala s otevřenou náručí.

Tvrzení manželů do médií se ale v posledních měsících silně rozcházelo. Zatímco Dáda byla přesvědčená, že vztah s Felixem se podaří slepit, on z této myšlenky příliš nadšený nebyl.

Poté, co Patrasová veřejně prohlásila, že její manželství se Slováčkem nikdy neskončilo, dočkala se od Felixe ostré odpovědi. "Nevím, co to zase vypráví. Snažil jsem se jí domluvit, ale to nelze. Měla by se léčit, ale stále to odmítá," sdělil hudebník Blesku na adresu své ženy. Manželská telenovela ale tímto neskončila.

Manželé plánují společný projekt, Slováček se údajně vrátil domů

Dagmar Patrasová se před pár dny nechala slyšet, že s Felixem Slováčkem prý budou mít nový rodinný projekt, do kterého chtějí zapojit i jejich děti. "Bylo by to něco jako S Dádou zpívá celá rodina. Představení by doprovázel manželův Big Band, dcera Anička by zazpívala, syn Felix by hrál a zpíval. No a moderování by se ujala Felixova dcera z prvního manželství René. Myslím, že by se nám to, a i publiku, mohlo moc líbit," svěřila své plány zpěvačka Blesku.

Dle tvrzení stejného webu je Slováček z nápadu své ženy nadšený a dokonce už jednal s producentem Tomášem Ságlem. Kromě rodinného koncertu se s ním také dohodl na projektu Tři králové, tedy koncertu v 02 aréně a možná i turné, na kterém by se vzdal hold svým zesnulým kolegům, Karlu Svobodovi, Karlu Gottovi a Ladislavu Štaidlovi.

Patrasová svému muži velice fandí a věří, ze právě on by měl být tím, kdo poctu pro kolegy z branže nachystá. "Kdo jiný by to měl dělat, než manžel? Vždyť on z této čtyřky tady zůstal jediný. Byli skvělí, jedineční, nenahraditelní. Doufám, že se to povede," řekla Dáda stejném zdroji a dodala, že Felix u ní aktuálně tráví všechen volný čas a nebrání se dokonce práci na zahrádce!

Patrasová: Manžel je u mě od rána do večera

Ačkoliv to nejprve na usmíření manželské dvojice příliš nevypadalo, Dagmar Patrasová prý nakonec dosáhla svého a milovaný manžel Felix Slováček se jí vrátil domů. "Rekonstruujeme nějaké místnosti, tak dohlíží na řemeslníky. Doteď chudák plel i zahradu, ale já už jsem sehnala dvě zahradnice, které nám to tu dají dohromady a snad se budou potom i starat," prozradila zpěvačka výše zmíněnému webu.

Patrasová se navíc pochlubila tím, že se u ní Slováček zdržuje pravidelně. "Manžel je tu od rána do večera. Pokud tedy neustále neodchází na nějaké pracovní schůzky a obědy. Často odejde a zase přijde, až několikrát denně. Je to workoholik," dodala Dáda s úsměvem.

Informace, že takto manželé tráví čas společně potvrdila i jejich dcera Anička. "Tátovi občas s něčím pomáhám, a když jdu za ním, tak se vidím i s mámou." Slováček ale následně opět veškerá tvrzení své manželky popřel.

Slováček svou ženu opět nepodržel

Když se Felix Slováček dočetl, co prohlašuje Dagmar Patrasová do tisku, rozhodl se říct svou verzi příběhu. Hudebník webu Expres sdělil, že o své ženě nechce ani slyšet, vyhrožoval léčebnou a dokonce tvrdí, že dcera Anička musela své matce zavolat sanitku, která ji odvezla na záchytku!

Slováček si se svou manželkou vůbec nebral servítky a je vidět, že už ho tato podivná válka začíná unavovat.

Vypadá to, že verze příběhů Slováčka a Patrasové se stále velice odlišují a evidentně jeden z nich lže, minimálně sám sobě. Necháme se překvapit s jakou odpovědí přijde temperamentní zpěvačka tentokrát.

