Válka Patrasové a Gelemové se táhne roky: Slováček seděl dlouho na dvou židlích!

Zdroj: Profimedia

Dagmar Patrasová a Lucie Gelemová si nemohou přijít na jméno a jejich otevřená válka o Felixe Slováčka se táhne už dlouhých sedm let. Když se vrátíme do minulosti, hudebník nikdy svou manželku nedokázal opustit a vždy si u ní nechával zadní vrátka. To samozřejmě nenávist jeho dvou osudových žen stupňovalo!