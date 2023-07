Dagmar Patrasová bez řidičáku: Slováček by své manželce přál veřejné práce

Zdroj: Profimedia

Dagmar Patrasová se dočkala verdiktu soudu a za bouračku z minulého roku musí odevzdat řidičský průkaz. Ačkoliv zpěvačka o rozsudku žertuje, její manžel Felix Slováček vidí situaci z jiného úhlu a své ženě by dokonce přál veřejně prospěšné práce.

Podle informací TV Nova už soud ohledně kauzy Dagmar Patrasové vydal trestní příkaz. Zpěvačce za ohrožení pod vlivem návykové látky prý hrozí maximálně podmínka, veřejně prospěšné práce a nejdéle pětiletý zákaz řízení.

Ačkoliv umělkyně zprvu tvrdila, že bez automobilu nemůže fungovat, nyní o odebrání řidičáku dokonce vtipkuje. "Tramvaj je také fajn," sdělila Patrasová Blesku.

Její manžel Felix Slováček se o rozhodnutí soudu dozvěděl na Slovensku, kam odjel z pracovních důvodů a na rozdíl od své ženy neměl příliš radostný pohled na věc.

Slováček dává od manželky ruce pryč

"Co vám mám na to říct? Veřejně prospěšné práce Dádě rozhodně neuškodí. Naopak," nebral si Felix Slováček se s Dagmar Patrasovou servítky a dodal, že už se excesy své manželky nehodlá dále zabývat.

"Já to ale nechci komentovat. Až se vrátím ze Slovenska, letíme s Aničkou do Egypta a to, co si natropila má žena, mě nezajímá," sdělil hudebník výše zmíněnému webu.

"Doufám, že ji nenapadne se odvolat," poznamenal Felix. Patrasové totiž nyní běží osmidenní lhůta, v níž může podat takzvaný odpor. V takovém případě by bylo nařízeno další jednání a pokud by byla Dagmar usvědčena, mohla by putovat i do vězení…

K osudné nehodě došlo 23. května 2022. Zpěvačka tehdy nezvládla řízení a nabourala nejprve do zaparkovaného vozidla a následně skončila v betonové zábraně. Patrasová následně odmítla dechovou zkoušku a tvrdila, že žádný alkohol před jízdou nepožila a to i přes fakt, že ji krátce po bouračce natočili paparazzi, jak se potácela kolem svého domu a její chůze byla natolik nejistá, že Dáda dokonce několikrát skončila na chodníku.

Patrasová bude muset chodit pěšky