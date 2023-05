Co mohlo za pád Patrasové před oslavou? Slováček důvod moc dobře zná

Zdroj: Profimedia

Felix Slováček se připravoval na náročný narozeninový koncert v Lucerně, do toho ale Dagmar Patrasová upadla ze schodů a hudebník měl hned o zábavu postaráno, jelikož se musel o svou milovanou manželku postarat.

Informace o pádu Dagmar Patrasové získal Blesk z několika zdrojů blízkých Felixovi Slováčkovi. "Něco se stalo, Dáda upadla a vůbec po tom pádu nepůsobila dobře," sdělil webu hudebníkův kolega s tím, že zpěvačka odmítala jet do nemocnice.

"Nechtěla ale, aby ji Felix vezl na vyšetření k lékaři. Dáda se odvolávala na slabost. Ta se u ní v určitých časových cyklech opakuje" doplnil informátor. Zprávu pak potvrdil i samotný Slováček.

"To se může stát každému. Dáda to má nahoru dolů, ale je už v pořádku," vysvětlil muzikant ještě před koncertem v Lucerně. "Počítám, že přijde a usedne v první řadě. Do poslední chvíle vše připravujeme, nezlobte se," sdělil vystresovaný Felix před galavečerem. Jeho manželka na akci nakonec skutečně dorazila, a to dokonce s hodinovým předstihem.

Komplikace před koncertem

V minulých dnech Felix Slováček ochotně odpovídal na otázky týkající se účasti jeho manželky Dagmar Patrasové na narozeninovém koncertu a dokonce nevylučoval ani jejich společný duet. "Zatím počítám s tím, že bude Dáda v publiku. Duet jsme si střihli naposledy k mým sedmdesátinám. Nějaký pěkný bychom si opět mohli dát… Ale je to trošku otevřené. Spíše ale bude v publiku," sdělil výše zmíněnému webu a nakonec Patrasová opravdu dorazila pouze v roli hosta.

Slováček kromě zdravotních problémů své ženy do poslední chvíle řešil, kdo bude uvádět jednotlivé hosty. Nejprve plánoval natočit tzv. voice over, tedy předtočit mluvené slovo, pak si to ale rozmyslel a následně chtěl koncert moderovat sám. Nakonec požádal o pomoc svého dlouholetého kamaráda Alexandra Hemalu.

Tým Slováčka navíc těsně před show prožíval jedno velké drama. Okolí Lucerny ve Štěpánské ulici v centru Prahy je totiž aktuálně rozkopané. Navozit a nanosit techniku do Velkého sálu bylo pro zvukaře a další pracovníky, parkující i desítky metrů daleko opravdovou výzvou. Nakonec ale vše dobře dopadlo a hudebník oslavil své narozeniny s předstihem opravdu stylově. V hledišti kromě Patrasové nechyběla ani Felixova bývalá milenka Lucie Gelemová.

