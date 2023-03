Blábolení a chatrná paměť Patrasové: Nova má na krku skandál a musí ho řešit

Zdroj: Reprofoto TV Nova

Dáda Patrasová se po delší době ukázala na veřejnosti a svým vystoupením způsobila pořádný rozruch. Ve Víkendové Snídani TV Nova nebyla v nejlepší kondici. Jejího špatného stavu si všimli nejen diváci, ale i zaměstnanci TV Nova.

Už od samého začátku nedělní Snídaně s Novou bylo znát, že vše neprobíhá podle plánu. Moderátoři víkendové relace Miluška Bittnerová a Pavel Svoboda lákali diváky na hvězdného hosta. Neohlásili ovšem kdo přijde a ani v kolik hodin. Dáda Patrasová do pořadu nakonec dorazila půl hodiny před polednem.

Špatný stav na první pohled

Herečka přišla v džínách a černém svetříku, na sedačce jí ovšem z kalhot koukala nad páskem nahá záda. Byla na ní znát i vyčerpanost, opuchlost a utlumenost. Oblečení ovšem nebylo zdaleka to nejhroší, co bylo na vystoupení Dády. Královně dětských srdcí vypadávala slova i vzpomínky. Nemohla si například vzpomenout kolik let jí bylo při natáčení její ikonické role ve filmu Vrchní, prchni. Po pár zkomolených větách se ujali mluvení raději moderátoři.

Nejisté vystupování Dády rozhodilo i její fanoušky. „To jste Dádě udělali schválně? Určitě musíte vědět, že bere utlumující léky,“ napsala jedna z divaček pod příspěvek TV Nova. Komentářů směrem k Dádě se poté nahromadilo nespočet. „Je mi jí líto,“ napsala další sledující žena. „To se trochu nepovedlo,“ znělo zkrátka ze všech stran. Dáda se v posledních týdnech stáhla i ze svých sociálních sítí. Příspěvky přidává už jen velmi výjimečně, poslední post zveřejnila začátkem února.

Dohra po vysílání

Člověk z televize prozradil, že vystoupení Patrasové má dohru na vyšších místech. „Vedení televize je vzteky bez sebe. Jedná se totiž o formát, na který se dívá celá rodina včetně dětí. Určitě není vhodné podobné stavy ukazovat jako standard. Naštěstí to zachránili moderátoři, kteří do poslední chvíle vůbec netušili, jestli paní Patrasová vůbec dorazí. Moc ji nepouštěli ke slovu. Momentálně se řeší, zda v tomto stavu vůbec měla být puštěna na obrazovku,“ upřesnil zdroj z Novy.

Zdroje: TV Nova, Blesk