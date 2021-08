Alkoholové přešlapy Dagmar Patrasové: Rozsekla si hlavu či přišla o řidičák

Zdroj: Tilen Vajt

Královna dětských srdcí Dáda Patrasová má ty nejlepší roky už za sebou, ale života si umí přesto užívat jako třicítka. Alkoholu se nevyhýbá, ráda vystavuje i v pětašedesáti své tělo v plavkách a o jejích milostných eskapádách by se dala napsat kniha. Občas to ale přežene s alkoholem a je z toho pořádná ostuda. Pojďme se podívat na Dádiny největší přešlapy!

Dáda Patrasová už dávno není sexy profesorka Emília z Návštěvníků nebo sličná princezna Xénie. Je zasloužilou manželkou, matkou a dokonce už i babičkou. Občas by na to měla myslet. Hlavně, když si přihne z láhve víc, než je zdrávo a pak dělá ostudu. Jak už se několikrát vyjádřil její manžel Felix Slováček, Dáda má problémy s alkoholem a to pěkných pár let.

"Jsem přesvědčen, že je to všechno o jejím alkoholu. Její problém s alkoholem neskončí nikdy. Ona se léčit nechce, takže si myslím, že není možnost, že to přestane. Už to zkoušel kdekdo," řekl Felix pro tn.nova.cz.

Největší alkoholové přešlapy Dády Patrasové

Pojďme se společně podívat na ty největší přešlapy, které Patrasová pod vlivem alkoholu předvedla.

Začít můžeme například rokem 2008, kdy Dáda vyrazila do tureckého Beleku hrát tenis spolu s dalšími celebritami. Bohužel se však sportu příliš nevěnovala a raději lenošila u bazénu s drinkem v ruce. Po pár dnech byla na baru tak známá, že po ní dokonce pojmenovali koktejl. "Dáda koktejl" obsahoval vodku a sekt, tudíž se není proč divit, že herečka celé dopoledne po pár sklenkách prospala a zbytek dnes se vratkým krokem producírovala po rezortu.

O pár let později se dostavila aféra, kdy si schrupla přímo na VIP věčírku v centru Prahy. Vymluvila se následně na to, že si vzala prášky na bolest zad a zapomněla, že se na ně nesmí pít.

„Nevěděla jsem, že se na ně nesmí pít. Přitom jsem měla jen pár skleniček vína,“ zněla její obhajoba podle expres.cz.

Další tóčo předvedla v pražské ZOO, kde v horku kombinovala víno a panáky ve zkumavkách. Dokonce si pochvalovala, jak je to vtipná myšlenka, pít ze zkumavek, že to ještě neviděla, ale jen do doby, než se neudržela na nohou a do taxíku jí pak museli pomáhat lidé z televize.

Za zmínku stojí i její vánoční večírek v Přerově, kde si spletla Santu Clause s Václavem Klausem. Bývalá hvězda blábolila takové nesmysly, že jí děti nerozuměly a jejich rodiče nechápavě kroutili hlavami.

„Byli jsme z toho dost v rozpacích. Bylo vidět, že není ve formě, pletl se jí jazyk a blábolila nesmysly, byly to vyhozené peníze, snad si děti ničeho nevšimly,“ vyjádřil se dle expres.cz jeden z přítomných dospělých.

Největší show však předvedla, když opilá sedla za volant a s dvěma a půl promile v krvi nabourala a přišla o řidičák. To se stalo o Vánocích roku 2018 a evidentně se ani tenkrát nepoučila.

Poslední skandál s rozseklou hlavou

Jak jinak si totiž vysvětlit, že letos tu máme skandál další. Dcera Anička jí musela zavolat záchranku, když sebou řízla, prý pod vlivem, ve svém domě a rozsekla si hlavu. I k tomu měla Dáda samozřejmě vysvětlení, a jak jinak než takové, ve kterém alkohol nehrál žádnou roli.

„Vytírala jsem podlahu v kuchyni a uklouzla. Ze sportovní gymnastiky mám zničenou páteř, takže jsem to nedokázala vybalancovat. Komu se tohle nestalo?“ řekla podle Blesku.

Co nás čeká dál? Kam až alkoholismus Dády Patrasové zajde? Bude se za ni muset rodina a manžel, který raději utekl, stydět ještě dlouho? To ukáže čas a my se jen můžeme "těšit" na další eskapády bývalé hvězdy dětských srdcí.

