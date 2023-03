Dagmar Patrasová popíjení alkoholu v televizi zapírá: Za vše prý může chřipka

Zdroj: Profimedia

Dáda Patrasová minulý týden vyděsila většinu svých fanoušků, když dorazila do Víkendové Snídaně s Novou s opuchlým obličejem a při mluvení velice špatně artikulovala. Podle webu Extra za vším stál alkohol. Herečka se k nařčení nejprve nechtěla vůbec vyjadřovat, nakonec ale přišla se zajímavým vysvětlením. Slova zaměstnanců televize ohledně jejího podnapilého stavu označila za podraz a tvrdí, že její vzhled i chování ovlivnila chřipka.

Dagmar Patrasová byla hostem pořadu Snídaně s Novou a svým vystoupením opět rozjela spekulace, zda náhodou nemá problém s alkoholem, jak už několikrát v minulosti naznačil její manžel Felix Slováček.

Když herečka dorazila do televizní show, bylo na první pohled jasné, že není ve své kůži. Nejen, že měla viditelně opuchlý obličej, ale během odpovědí se zamotávala a nebylo jí rozumět, takže jí museli opakovaně pomáhat moderátoři.

Podle informací výše zmíněného webu se tvůrci pořadu vyděsili, když zjistili v jakém stavu se jejich hvězdný host nachází. Produkce proto dokonce mimořádně přivolala více moderátorů, aby nedošlo k nějaké ostudě během vysílání. "Když dorazila, začal tu neuvěřitelný stres, protože Dáda… prostě bylo jasné, že jak se nezasáhne, jak ji nezachráníme, bude z toho kolosální průšvih," prozradil redakci ověřený zdroj.

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde

TV Nova epizodu s Dagmar Patrasovou nakonec odvysílala, záhy se ale začala ze všech stran valit kritika nejen na ně, ale i na samotnou herečku. V komentářích fanoušci často rozebírali, že v tomto stavu vůbec neměla být vpuštěna před kameru.

Patrasová ale vliv alkoholu zcela vylučuje. "K tomu, co se píše, jen tolik, že jsem do Novy šla s chřipkou a horečkou. Moje chyba. Kdo chce psa bíti, vždycky si hůl najde. Neměla jsem tam nemocná chodit," sdělila webu Extra.

"Jak to přecházím, tak se mě chřipka drží," dodala s tím, že ji velice nemile překvapilo vyjádření lidí z televize a označila to za podraz na svou osobu. "Co můžu dělat? Jsou to podlé intriky. Nevím, proč to dělají. To asi nikdo neměl chřipku? Pro dobrotu na žebrotu, jak se říká!" postěžovala si hvězda. Omluva Patrasové ale vedení TV Nova evidentně nestačila.

"Vedení je naštvané. U Výměny manželek jsou kontroverze v pořádku, ta se vysílá večer. Víkendová Snídaně je ale koncipována jako rodinný pořad, mají tam i hosty pro děti, prostě dívají se na to také malí diváci. A do tohohle typu pořadu brát paní Patrasovou s vědomím jejích problémů, ve kterých se zmítá, bylo krajně nezodpovědné," nebral si zdroj z televize s herečkou servítky. Zda šlo tedy skutečně o zdravotní indispozice, nebo byla herečka pod vlivem, zůstává záhadou.

Patrasová tvrdí, že za fiasko v televizi mohla chřipka