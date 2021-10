Dagmar Patrasová jen kvete: Může za to její italský milenec Vito?

Zdroj: Profimedia

Dagmar Patrasová v poslední době výrazně zhubla a i když nevyšel návrat k manželovi, zpěvačka jen září. Může za rozkvět zpěvačky její italský milenec Vito, se kterým se poslední měsíce nevídala kvůli pandemické situaci?

Dagmar Patrasová se nikdy nesmířila s tím, že si její manžel Felix Slováček našel o čtyřicet let mladší milenku Lucii Gelemovou.

Hudebníkovi vztah s výtvarnicí vydržel sedm let, letos ale nečekaně oznámil, že se jejich cesty rozchází. Gelemová totiž toužila po svatbě a potomkovi, zatímco Slováček se už pár let před osmdesátkou nechtěl do takových závazků pouštět.

Po rozchodu Slováčka a Gelemové zažehla u Dagmar Patrasové naděje, že by se manžel mohl po letech vrátit domů. To se ale nestalo. Místo láskyplného comebacku si manželé pouze vyměnili několik ostrých vzkazů před média a od té doby se ani jeden z nich raději nevyjadřuje.

Patrasovou držel nad vodou milenec, rozdělil je covid

Dagmar Patrasová našla už před lety útěchu u italského milence Vita. Během pandemie se ale nemohli vídat.

"Měli jsme se vidět předtím, než se uzavřely hranice, jenže to nám koronavirus překazil. Kdy se teď uvidíme, to tedy ještě nevím. Vše záleží na okolnostech," prozradila zpěvačka časopisu Sedmička před několika měsíci.

Kvůli opatřením navíc Vito musel řešit potíže ve svém podnikání, které pandemie drsně zasáhla. "To byl největší malér, protože Vito je workoholik a svoji práci miluje. Poznamenalo ho to hodně, protože byl zvyklý být od rána do noci v terénu mezi svými klienty, ale najednou bylo všude prázdno a nic. Pláže bez lidí, prázdné hotely… Zaplať pánbůh, že teď má v telefonu už veselejší hlas, jelikož se to tam zase pomalinku rozjíždí," dodala Patrasová.

Po Vitovi se slehla zem, zmizely podivné koláže

Zpěvačka v minulosti sdílela na svém Instagramu bizarní koláže, jejichž autem byl právě její přítel Vito. Vesmírné kompozice se ale už několik měsíců na sociálních sítích hvězdy neobjevují a společnou fotku s milencem už zpěvačka nepřidala celou věčnost.

Dagmar Patrasová ale poslední týdny výrazně zhubla a vypadá lépe, než kdy dřív. Ačkoliv ji fanoušci často kritizují za nadměrné používání filtrů a aplikací na omlazení obličeje, na nedávné akci se hvězda ukázala naživo a velmi jí to slušelo.

Zda za rozkvět Patrasové ale může právě její italský hřebec, nebo se rozhodla jít do sebe, aby znovu získala srdce svého manžela Felixe Slováčka, zatím není jasné.

Vito se dříve stýkal i s rodinou zpěvačky. Na fotce s dcerou Patrasové, Aničkou.