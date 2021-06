Dagmar Patrasová rozjímá u moře: Co řekla o rozvodu s Felixem Slováčkem?

Dagmar Patrasová věřila, že její manžel Felix Slováček po rozchodu s milenkou Lucií Gelemovou bude opět sekat dobrotu, hudebník ji ale velice zklamal. Proto se zpěvačka sbalila a odjela se rekreovat do Španělska, odkud poslala svému muži ostrý vzkaz!

Felix Slováček si svým dvojím životem poslední týdny pořádně zavařil. Hudebník po sedmi letech oznámil konec vztahu s malířkou Lucií Gelemovou a to samozřejmě ihned vyvolalo reakci jeho manželky Dagmar Patrasové.

Gelemová na svém Instagramu napsala vyjádření, ve kterém mimo jiné obvinila Patrasovou jako jednoho z viníků rozchodu. Na to reagovala Dáda vzkazem, aby si paní Gelemová našla nového sponzora.

Patrasová pak v několika rozhovorech tvrdila, že se k ní manžel vrací a bude s ní žít, on ale tuto informaci opakovaně vyvrátil. "Dům na Vinohradech potřebuje údržbu a spoustu věcí a já už se nechci o nic starat," řekl webu Aha s tím, že aktuálně bydlí stále u své milenky!.

"Dokážu být šťastná i bez něho," vzkazuje Patrasová svému muži

Ačkoliv Felix Slováček dokola vyvrací, že by se chtěl nastěhovat zpět do společné vily s manželkou, ona tvrdí opak. "Je to jeho dům, tak jako můj. Včera mi zrovna z něho volal. Byl v pohodě, koukal se na televizi," sdělila zpěvačka Blesku ze slunného Španělska.

Svému muži navíc vzkázala ostrá slova: "Ať si milý Felix dělá s tou paní úplně, co chce. Ať si dělá, co chce, i bez té paní. Mně už je to totiž vážně fuk. Dokážu být šťastná i bez něho," narážela Patrasová na fakt, že Slováček i po rozchodu pobývá u Gelemové.

I když si na adresu svého manžela neodpustila pár jízlivých poznámek, v jednom má prý Dagmar Patrasová jasno, o rozvodu rozhodně neuvažuje.

Slováček už vyhlíží novou milenku, Patrasová se těší na zvířátka

V posledních dnech se vyrojily spekulace o tom, že se chce Dagmar Patrasová požádat o rozvod, tuto informaci ale důrazně vyvrací. "Rozvést se opravdu nechci, to jsou jen fámy! V našem věku nám to za to už skutečně nestojí. Rozvod, to je stres a problémy, a to ani já, ani můj manžel už nepotřebujeme. Jsme už na to oba moc dospělí," řekla zpěvačka zmíněnému webu a dodala, že takovou radost by milence svého muže Lucii Gelemové rozhodně neudělala.

"Ať si má Felix svůj život, já ho mám také. Důležité je, abychom se k sobě chovali slušně, abychom si nedělali naschvály a mysleli na to, že máme dvě skvělé děti, které nemají zapotřebí se za své rodiče stydět," nechala se slyšet Patrasová, která už prý neřeší, zda bude po jejím návratu z dovolené Slováček doma, či nikoliv. "Těším se na svoje zvířata. A když tam najdu Felixe, budu OK. A když ho tam nenajdu, budu také OK. Takto si to nastavil," tvrdí.

Slováček už má ale nejspíš trochu jiné plány, nebrání se prý novému vztahu. "Člověk je zvědavý. Když zavolá nějaká fanynka a něco po mně chce, tak to s ní buď vyřídím telefonem, anebo když jsem ještě víc zvědavý, tak se s ní sejdu. Zvědavosti se meze nekladou. Nebráním se tomu," řekl Aha hudebník. Zamotaný milostný trojúhelník tak může mít ještě velice zajímavé scénáře, necháme se překvapit.