Přál sis lásku napořád: Zázvůrková dojemně zavzpomínala na vztah s Peškem

Zdroj: Profimedia

Dagmar Zázvůrková několik let žila s ženatým dirigentem Liborem Peškem. Dvojice o svém vztahu nikdy veřejně nemluvila, zpěvačka ale po smrti Peška poslala své lásce dojemný vzkaz na Instagramu. Podporu zdrcené Zázvůrkové vyjádřily slavné kolegyně z branže.

Dagmar Zázvůrková se dlouhé roky objevovala po boku Libora Peška na společenských akcích, svůj vztah ale nikdy nepřiznali veřejně. Po smrti dirigenta se zpěvačka rozhodla poprvé poodhalit kus ze svého soukromí.

"Milí moji, nikdy jsem se se svým soukromím na sociálních sítích, ani nikde jinde, nesvěřovala. Nyní udělám jedinou výjimku, a to z důvodů velmi niterných a srdečných. 23. 10. mi odešel rytíř, ale zapomněl napsat kam," ozvala se Zázvůrková fanouškům na Instagramu. V příspěvku o Peškovi dokonce mluví jako o své muži, čímž dala jasně najevo, že mezi nimi panovalo silnější pouto, než pouze pracovní.

"Vím, jak moc byl můj muž oblíbený a uznávaný jako dirigent, ale především jako člověk a já si nesmírně vážím vašich zpráv, které mi v této době tolik pomáhají. Stále mi píšete, zda budete mít možnost se s ním rozloučit. Jelikož si Liborek žádný pohřeb nepřál, rozloučili jsme se s ním v kruhu rodinném a nejbližších přátel na místě, které měl tak rád. Doma," napsala zpěvačka a dodala, že jménem Peškova syna Filipa a Českého národního symfonického orchestru by ráda pozvala všechny příznivce zesnulého dirigenta 6. prosince do Obecního domu, kde proběhne vzpomínkový koncert.

Přál sis lásku napořád

Dagmar Zázvůrková se po smrti Libora Peška na čas stáhla ze sociálních sítí a po pár týdnech nahrála vzkaz, který byl adresovaný právě jemu.

"Najednou bylo všechno jiný. Něco jsme cestou ztratili. Byli jsme tak nějak zazděný každej ve svým čtverci. Já dala záplatu na srdce. A tys utišil v sobě cosi krátce. A ty to víš. Ale jizva, ta nikdy nezmizí. Proč náruč tvá tak hřejivá konejší můj pláč. Proč bez tebe svět nemůže být to, co býval dřív. Lásko má, zažeň strach můj. Jakýsi neznámý hlas šeptal adieu. Rytíř toulal se dál. Já křičela ještě ne. Nechci být bez tebe. Teď prosím ještě ne. Lásko má, náruč tvá konejší můj pláč. Proč bez tebe svět nemůže být to, co býval dřív. Lásko má, zažeň strach můj. Když jsi mě k tanci zval. Vzpomínám, co sis přál. Lásku napořád. Já smála se víc a víc. Uvízlá v rozpacích. Utíkám do prázdna. Zázrak nám šanci dal. Každý den je náš. Na výlet do ráje zas mě pozveš rád. Začali hrát Rhapsody in blue. Slyšíš?…" vyjádřila dojemně Zázvorková svou bolest ze ztráty milovaného muže.

V komentářích truchlící zpěvačku podpořila celá řada kolegyň z branže, například Monika Absolonová, Jitka Čvančarová, Eva Holubová, Leona Machálková, Dagmar Havlová a mnoho dalších.

Dagmar Zázvůrková na Instagram nahrála fotografii Libora Peška a připsala k ní osobní vyznání