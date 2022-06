Daisy Lee je těhotná a míří na potrat: Dítě by bylo postižené, tvrdí pornohvězda

Zdroj: Instagram

Daisy Lee se na Instagramu svěřila fanouškům s nečekanou událostí. Porno hvězda ve svých stories sdílela pozitivní těhotenský test a vyvolala tím pořádný skandál. Silikonová blondýnka ještě před návštěvou gynekologa prohlásila, že rozhodně půjde na potrat, jelikož by její dítě bylo postižené.

Známá provokatérka Karolína Urbanová alias Daisy Lee na svém Instagramu často sdílí velice kontroverzní příspěvky, tentokrát ale sledujícím doslova vyrazila dech.

Hvězda filmů pro dospělé do svých příběhů nahrála pozitivní těhotenský test a místo klasického maminkovského rozjímání se rozpovídala o potratu.

Urbanová si přitom v minulosti stěžovala, že nemůže otěhotnět a v budoucnu by se ráda stala matkou. Jakmile ale došlo na realitu, zcela změnila názor.

Nesmí vám uniknout Daisy Lee zveřejnila seznam nových plastik a poslala vzkaz Babišovi Karolína Urbanová známá jako Daisy Lee už má pandemie plné zuby. Hvězda lechtivých filmů nemůže už přes rok vykonávat své povolání a začíná se…

Nejsem připravená

"Jestli jsem vážně těhotná, tak si to fakt nenechám. Zaprvé, nejsem na to vůbec připravená, zadruhé by bylo pěkně postižený díky mému životnímu stylu," okomentovala Daisy Lee svůj pozitivní test.

Pornohvězda střídá večírek za večírkem a netají se svým kladným vztahem k drogám. Navíc je vášnivou kuřačkou, takže není divu, že se s tímto přístupem obává, že by dítě mohlo mít jisté postižení.

"Dneska jsem měla dost nevolnosti, divnej tlak a dělalo se mi blbě, tak jsem šla udělat test. No, třeba je jen špatnej. Nejsem blbá, abych pak dopadla jak 80 % mladých holek, kterým hlídá dítě úplně někdo jiný a ony kalí každý víkend a řeší jen párty, smutný," vysvětlila pornoherečka, proč se nyní necítí na to přivést na svět potomka. Za sdílení tohoto příspěvku se ale na Daisy Lee strhla obrovská lavina kritiky.

Břicho ploché zůstane

"Mám plochý břicho a plochý zůstane," nahrála pár hodin po oznámení možného těhotenství Daisy Lee sexy fotku ve spodním prádle. Místo lichotek ji ale sledující zahrnuli výčitkami.

"Mě hrozně baví, jak sem pořád cpeš, že si o tobě lidi myslí, že jsi hloupá, ale podle tebe jsi chytrej člověk a pak sem hodíš tohle? Ve stories ukazuješ test, jak jsi v tom a směješ se tomu, že jdeš okamžitě na potrat. Vážně, začni používat mozek a tvůj chlap kondom," neberou si lidé s pornoherečkou servítky.

"Uvědom si, že tě sleduje spousta lidí i ženy a ne každé ženě se daří otěhotnět, některé dokonce o své dítě přišly! Myslím, že tuhle věc sis měla nechat pro sebe a nezveřejňovat, jaká jsi kráva," hromadí se kritika na Urbanovou. Ta si ale z kritiků příliš hlavu neláme.

Daisy Lee se na roli matky zatím rozhodně necítí