Mrazivé svědectví Daisy Lee: Kopance do břicha v těhotenství i výhrůžky smrtí

Zdroj: Instagram

Daisy Lee se na Instagramu svěřila fanouškům s děsivými detaily ze svého vztahu s dnes již bývalým partnerem Matyášem. Pornoherečka měla být údajně obětí brutálního domácího násilí a přítel jí ubližoval i v době, kdy čekala jejich společného potomka.

Karolína Urbanová alias Daisy Lee má v životě opravdu smůlu. Hvězda filmů pro dospělé věřila v opravdovou lásku, místo toho se ale spálila, a to hned dvakrát po sobě. Po bouřlivém rozchodu s přítelem Matyášem se loni rozhodla mu dát ještě jednu šanci. To ale podle Daisy nebyl nejlepší nápad, jelikož její partner začal být silně agresivní.

Po rozchodu navíc ex Urbanové začal všude možně roznášet pomluvy, což pornoherečku vytočilo natolik, že se rozhodla fanouškům říct svou verzi příběhu.

"Já už to nedám a budu muset všem ukázat pravdu. Styděla jsem se za to a omlouvám se, že to teď musím řešit veřejně. Varovala jsem ho několikrát, ať se uklidní nebo mi dojdou nervy. Donutil mě zveřejnit něco, za to se stydím, ale myslím, že to alespoň ukáže, že opravdu nelžu," napsala Daisy Lee ve svých stories na Instagramu a následovalo velice vážné obvinění bývalého přítele z domácího násilí.

Zbil mě jak psa a řval, že mě zabije

"Takže, tady mě již pomiliontý zbil jako psa, kopal do hlavy, škrtil mě a řval, že mě zabije. Při těhotenství mi dal kopačku do břicha a já zaletěla do skříně. Myslím, že jeho sousedi by to milerádi potvrdili, jelikož to museli slyšet," šokovala Daisy Lee a jako důkaz přidala fotografie, na kterých má obličej samou bouli a modřinu.

Partner pornohvězdy ji prý navíc podváděl na každém kroku a využíval ji jen pro peníze.

"Tohle není žádný házení špíny co bych si vymyslela kvůli rozchodu. Držela jsem to v tajnosti dva roky a nikdy nikomu nic neřekla, na rozdíl od něj, co si všude stěžoval. Ale potom, co jsem se dozvěděla, si ani neumíte představit, jak moc mě zklamal a ublížil mi. Věděla jsem, že mě využívá, ale že jede až takový bomby, to fakt ne. Pomáhalo mi, že někoho mám, myslela jsem, že je tu pro mě, ale nikdy mi nepomohl. Jen mě ždímal a vytvářel pocit, že můžu být ráda, že on se mnou vůbec je, když mám práci, jakou mám," přiznala zdrcená Daisy, která kromě fyzického napadání zažívala i psychickou šikanu.

Vše končilo násilím

Daisy Lee prý delší dobu tušila, že je její vztah toxický, neměla ovšem sílu z něj odejít. "Mrzí mě, co jsem si zase našla a že jsem to neviděla dřív. Já jen, když mám někoho fakt ráda, je hrozně těžký odejít, zvlášť když ten člověk vytváří pocit, že můžu být vůbec ráda, že se mnou a je a že by nikdo jiný se mnou nebyl. Že on je záchrana… Věděla jsem, že je to manipulace a všechno jsem si uvědomovala, ale představa si to vážně přiznat, mě ničila," popsala Karolína svou zoufalou situaci.

Když se prý pokusila partnera konfrontovat se svými pocity, vždy to skončilo násilím. "Když sem mu řekla, že mě má jen jako jistotu na peníze, chtěl, abych mu to řekla do očí a kdybych to řekla, tak by mi zase ublížil. Nikdy jsem ho neprovokovala, bála jsem se ho když jsem věděla, co dokáže. Ale stačilo říct pravdu, kterou on nikdy nepřizná a už na mě šel," tvrdí Daisy

"Tolik mě dostal a zranil, že jsem se rozhodla o něm říct veškerou pravdu, aby alespoň z části trpěl, tak jako já za to, že mě jen roky tahal za nos a podváděl. Opravdu jsem myslela, že mě měl rád a zjištění, že mě nenáviděl a já v tom žila a jen se mi vysmíval, je fakt strašný," uzavřela Urbanová. Její expřítel Matyáš se na svých sociálních sítích brání a tvrdí, že si vše vymyslela.

Daisy Lee je po rozchodu psychicky na dně