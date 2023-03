Daisy Lee se vrátila z Ekvádoru: Z účinků halucinogenní ayahuascy je nadšená

Zdroj: Instagram Daisy Lee

Daisy Lee se před nedávnem vydala do Ekvádoru vyzkoušet rituál s halucinogenní rostlinou ayahuasca. Pornoherečka sice hodně riskovala, z výletu ale přijela dle vlastních slov jako vyměněná. Ceremonii s drogou prý absolvovala celkem pětkrát a o celém procesu se rozepsala na svém Instagramu.

Karolína Urbanová alias Daisy Lee se po dvou týdnech vrátila z Jižní Ameriky, kam odletěla prožít očistný rituál pomocí ayahuascy. Hvězda filmů pro dospělé se pak o své zkušenosti podělila s fanoušky na Instagramu.

"S radostí vám chci oznámit, že mám úspěšně za sebou 5 ceremonií s ayahuascou. Brzy vám nahraji jedno velké video, kde vám sdělím vše, co jsem zažila," ozvala se Daisy Lee svým sledujícím na sociální síti. Pornoherečka přiznala, že už delší dobu bojovala s depresemi a právě halucinogenní kůra jí velice pomohla.

"Když jsem se utápěla měsíce v hrozných depresích a každý den, co jsem otevřela oči, tak jsem byla okamžitě ve stresu, smutná a unavená, říkala jsem si: kdy jsem se naposledy probudila a byla šťastná?" vysvětlila Daisy, proč se vydala do Ekvádoru. Už třetí den prý pocítila, že se něco v její mysli změnilo.

Budu se vracet častěji

"Před třemi dny po rituálu, když jsem šla spát, tak jsem se usmívala a cítila jsem se jako znovuzrozená. Vyrovnaná vnitřně, neskutečně klidná a naplněná láskou," popsala Karolína Urbanová, jak se po rituálu cítila. "A ten pocit co jsem měla,tak mám i teď a stále trvá a doufám, že bude. Když ne, tak si vzpomenu na tohle všechno, co jsem tu prožila a určitě se sem budu vracet častěji," plánuje pornohvězda, že se do Jižní Ameriky ještě časem vrátí.

"Zamilovala jsem si to tu a lidi taky. Jsou tu úplně jiní lidé. Po tom všem se cítím vnitřně strašně moc v klidu, plná energie, lásky, síly a motivace. Získala jsem zpět pozitivní myšlení, radost do života a celkově se cítím nádherně. Tento výlet do Ekvádoru, splnil veškerá má očekávání. Našla jsem se v přírodě a poznala, jak strašně moc úžasná je a jak jsem s ní spojená. Příroda je opravdu zázrak a rozhodla jsem se, že budu na takové výlety jezdit mnohem častěji a pravidelně, protože mi to dělá neskutečně dobře. Jsem tu šťastná a ani se mi nechce domu. Ani jednou jsem tady nebyla ve stresu, jsem tak uvolněná a free," pochvaluje si blondýnka.

"Na závěr bych chtěla říct, že Ayahuasca je opravdu zázrak přírody. Není to žádná droga. Je to něco, co doslova ví, jak vám pomoct, co vám ukázat a jakým způsobem. Kdo to nezažije, nikdy to nepochopí. Není to pro každého, není to pro srandu a každý, kdo chce toto podstoupit, tak musí vedět proč, jinak mu ayahuasca nepomůže. Je třeba respekt, důvěra a víra a spojení s přírodou. Moc děkuju, že jsem tohle všechno mohla prožít a najít znovu sama sebe a nastartovat svoje tělo a mysl," uzavřela Daisy Lee.

Pornoherečka se dle svých slov vrátila jako nový člověk