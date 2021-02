Daisy Lee: Poslední rozchod ji zničil, skončila v péči psychiatra!

Daisy Lee prožila na konci minulého roku těžký rozchod, kvůli kterému musela dokonce vyhledat pomoc psychologa. Sezení ale pornohvězdě hodně pomohly a během karantény se konečně odvážila začít si plnit svůj životní sen.

Karolína Urbanová alias Daisy Lee zažívala loni se svým přítelem Matyášem románek snů, nakonec ale vztah nevydržel a pornohvězda opět skončila sama.

Doba pandemie není pro Daisy zrovna jednoduchá. Jelikož nemůže točit, přišla o velkou část svých výdělků. Kromě toho se karanténa podepsala právě i na jejím vztahu s dnes již bývalým partnerem.

Ačkoliv dvojice působila zamilovaným dojmem, vše rozhodlo období, kdy měla pornohvězda pozitivní test na covid a musela zůstat doma. Tehdy se její partner vybarvil a situace vyústila ve vyhrocený rozchod. To ale uměle vylepšenou sexbombu dostalo na dno!

Daisy Lee si sáhla na samé dno, úsměv si ale držela dál

I když si Daisy Lee prošla těžkým psychickým kolapsem, nedala na obě nic znát. Všímavější fanoušci ale zaznamenali, že jindy veselá pornohvězda už nesrší dobrou náladou jako dřív, i když se na fotkách usmívala.

"Výhody lockdownu jsou, že se dokopete k věcem, co jste neudělali doteď. Poznáte, zda váš partner je ten pravý, a co jsem slyšela, většinou to skončilo rozchodem. Já se snažím myslet pozitivně, ale upřímně v sobě dusím takový vztek, že to ani není možný. Už mě to tak strašně nebaví, ztratila jsem chuť cokoliv dělat," svěřila se pornoherečka před časem se svou frustrací sledujícím na Instagramu.

Rozchod, problémy s bydlením a mediální tlak nakonec dohnal Daisy Lee k návštěvě psychologa. Odbornou pomoc si ale hvězda porna nemůže vynachválit.

Návštěva psychologa otevřela Daisy Lee oči

"Začala jsem chodit k jedné paní psycholožce, která mě potkala úplnou náhodou a strašně moc mi to pomohlo," tvrdí Daisy Lee.

"Zjistím toho hodně nejen o sobě, ale například i o mých ex, kdy se dozvím, proč a jaký vlastně mají reálně problém a důvod k rozchodu. Je to fakt hustý a musím všem doporučit navštěvovat psychologa, protože to většina z nás potřebuje a nemusí to být žádný velký problém," radí svým fanouškům pornoherečka.

Nejen díky radám psycholožky se začala Daisy Lee naplno věnovat profesi DJky, kterou chce svým fanouškům předvést, jakmile to bude možné. Hvězda filmů pro dospělé dokonce nevylučuje, že by kvůli tomu časem odešla ze své branže.



"Důležité je si uvědomovat své problémy, své chyby a hlavně musí člověk opravdu chtít sám sebe změnit. Pokud člověk, který o sobě ví, že by něco změnit měl, a nepracuje na tom, pak bude mít jen smutný život plný problémů a nebude šťastný," uzavřela.