Daisy Lee opět šokuje: Těhotná odjela do ciziny točit porno, jiný stav utajila

Zdroj: Instagram

Daisy Lee, vlastním jménem Karolína Urbanová, před nedávnem na svém Instagramu oznámila, že je těhotná. Místo nákupu dupaček a výbavičky pro miminko se ovšem hvězda filmů pro dospělé nechala slyšet, že se chystá na potrat. Mezitím ale dostala lukrativní nabídku na spolupráci se zahraniční produkcí a stála o ni tolik, že potrat odložila a v jiném stavu odjela točit porno do Španělska.

Daisy Lee šokovala své sledující na Instagramu, když sdílela pozitivní těhotenský test. Hvězda filmů pro dospělé přitom v minulosti tvrdila, že je neplodná.

"Dneska jsem měla dost nevolnosti, divnej tlak a dělalo se mi blbě, tak jsem šla udělat test. No, třeba je jen špatnej. Nejsem blbá, abych pak dopadla jak 80 % mladých holek, kterým hlídá dítě úplně někdo jiný a ony kalí každý víkend a řeší jen párty, smutný. Jestli jsem vážně těhotná, tak si to fakt nenechám. Zaprvé, nejsem na to vůbec připravená, zadruhé by bylo pěkně postižený díky mému životnímu stylu," napsala Urbanová a následně se na ni strhla obrovská lavina kritiky za nezodpovědný přístup.

Pornoherečka si ale z negativních komentářů nic nedělá a ještě více rýpla do vosího hnízda, když odložila potrat, aby mohla odletět pracovně do zahraničí.

Těhotenství před produkcí zapřela

Pro Daisy Lee byla nabídka od zahraniční produkce natolik neodolatelná, že se rozhodla producentům zapřít, že je v jiném stavu.

"Nechci to říkat, nechci dělat nějaké problémy nebo je strašit," uvedla pornoherečka na svém Instagramu. V Barceloně aktuálně natáčí náročné sexuální scény a často ji v práci sužují nevolnosti.

"Už to chci mít pryč, fakt je mi jenom blbě," postěžovala si Daisy Lee, kterou mateřství evidentně zatím vůbec neláká.

Daisy Lee už se těší, až bude mít potrat za sebou