Daisy Lee vyřešila své fetem poničené zuby! U zákroku měla hysterický záchvat!

Ačkoliv má Daisy Lee za sebou to nejhorší a už se může jen radovat ze svých nových zubů, na zážitek nevzpomíná zrovna nejlépe. Broušení zubů trvalo několik hodin a pornoherečka si sáhla na dno svých sil!

"To broušení nebylo příjemný. I když jsem necítila velkou bolest, tak když vám čtyři hodiny brousí zuby a furt vám to tam jelo u hlavy, tak jsem tam začala brečet, dostala jsem tam hysterák a už jsem to nedávala," prozradila Daisy.

O nic příjemnější nebylo ani finální lepení zubů, které zabralo více než pět hodin…

Oporu ale dělal Karolíně její nový partner Matěj a tak si nakonec dvojice spojila výlet s několika denní dovolenou u moře.