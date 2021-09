Film ji inspiroval: Z natáčení 50 odstínů šedi si Dakota Johnson odnesla důtky

50 odstínů šedi

Když přišel film 50 odstínů šedi do kin, zažil obrovský úspěch. Všechny ženy od patnácti do padesáti totiž měly načtené knihy a nemohly se dočkat, až se na erotický příběh podívají na plátně. Bohužel však bylo mnoho fanoušků zklamáno. A to, ať už kvůli výběru hlavní protagonistky, tak kvůli scénám, které se ve filmovém zpracování neobjevily.

Kniha s názvem 50 odstínů šedi dosáhla po celém světě neuvěřitelného úspěchu. Četly ji dospívající dívky, které toužily potkat někoho, jako je hlavní představitel Christin Grey a večery nad ní trávily i jejich maminky, které vzpomínaly na mládí a první lásky. Očekávání, jak dopadne filmové zpracování, bylo tedy enormní. Bohužel však došlo ke zklamání, fanynky očekávaly více. Nelíbil se jim především výběr hlavní představitelky Dakoty Johnson, která jim přišla příliš obyčejná. Zato Jamie Dornan zabodoval u všech na plné čáře. Film vypráví příběh nenápadné studentky anglické literatury Anastasie, které má připravit rozhovor s úspěšným podnikatelem Christianem Greyem. Při setkání mezi nimi přeskočí jiskra a začnou se stýkat. Bohužel však Christian skrývá tajemství ohledně svých sexuálních choutek, pro které zprvu nemá plachá Anastasia pochopení. Nakonec ale neodolá a se zkušeným miliardářem do tajů nespoutaného, drsného a bolestivého sexu začne pronikat. Ne každý stát ho nechal odvysílat v původní podobě Ne každý stát, který film vysílal, ho nechal v původním znění. Třeba takový Vietnam rozkázal, aby z něj zmizela veškerá erotika. Snímek je tedy o dvacet minut kratší a zůstalo v něm jen několik polibků. Stejně jako v Zimbabwe. Tam musely být intimní scény zatmaveny. S volbou herečky do role Anastasie nebyli diváci spokojeni. Přáli si totiž, aby v něm hrála Emilia Clarke, která ale roli odmítla nebo Alexis Bledel. Ta ale také neměla zájem. Z mužů byl nejprve ve hře Charlie Hunnam, který nabídku odmítl kvůli pracovní vytíženosti. Před Dornanem nabídku dostal ještě Matt Bomer i pornoherec James Deen. Vždyť oba hlavní představitelé, a to Dakota Johnson i Jamie Dornan, získali cenu Zlaté maliny za nejhorší herce a film celkově za nejhorší scénář. Johnson si domů odnesla důtky z natáčení Dakotě Johnson se drsnější sex zalíbil natolik, že si z natáčení vzala domů jedny z důtek, se kterými s Christianem natáčeli. Plácání přes zadek ale nedala a nechala si za sebe dát dublérku. V Čechách se na film těšilo tolik diváků, že ho v průběhu prvního víkendu v kinech vidělo 266 000 diváků, což bylo naprosto neuvěřitelné. Vždyť jen, když byl vydán oficiální trailer, měl během týdne sto miliónů shlédnutí po celém světě. Píseň od Ellie Goulding Love me like you do byla nazpívána právě kvůli tomuto filmu a následně se z ní stal světový hit.