Dalajláma, Tarantino a další hvězdy na steroidech? To musíte vidět!

Jak by vypadaly celebrity, kdyby si místo přípravy rolí, proslovů, režie nebo zpěvu daly pár hodin v posilovně a k tomu sezobaly nějaké ty steroidy? Už to není tajemství! Šíp pro vás vybral přehlídku těch libově nejnabušenějších star.

Kdo je ten roztomilý svalouš v těch miniplavečkách? No ano, to je přece režisér bijáků plných krve Quentin Tarantino! A hele, tamhle u ledničky, kdyby měla o dvacet kilo svalů míň, vypadala by ta nabušená kočička trochu jako sexy herečka Scarlett Johansson. Počkat… To je přece ona!

Tyhle myšlenky už nadále nemusí být pouhým výplodem vaší fantazie, za mořem v Americe uspořádali profesionální grafici mezi sebou soutěž, ve které přidali tvářím známým z plakátů, jevišť, obrazovek a bůhvíčeho ještě trochu té svalové hmoty. No, trochu. Dost.

Výsledek jistě rozesměje nejednu tvář. Pokud i vás zajímá, jak by to vypadalo, kdyby si holky jako Cameron Diaz nebo Jennifer Aniston dávaly denně do těla zakázané substance a trápily se s cvičením, kdyby prezident Iránu Mahmúd Ahmadínežád místo války s Amerikou řešil boj se zdravou výživou, nebo kdyby se třeba Einstein zabýval místo fyziky gymnastikou, navštivte fotogalerii.