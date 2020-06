Dalibor Gondík se na pohřbu Pilarové pořádně zapotil! "Měl jsem srdce v krku!"

Chcete pracovat v moderním a čistém prostředí? Pro stabilního a seriózního zaměstnavatele, který se o své zaměstnance stará? Hledáme samostatné a manuálně zručné kolegy pro firmu specializující se na výrobu moderního kancelářského nábytku na montáž a kontrolu kvality nábytku a na obsluhu stroje (zadávání velkoformátových desek do pily). #AM6fj

Ostatní - Fajn práce pro každého-až 29.000 Kč/m, 13.plat 22 000 Kč

Do úspěšné společnosti na Žatecku hledáme šikovné muže a ženy na různé výrobní pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, zajímavou měsíční mzdu i další příplatky a bonusy. Hledáte práci rovnou po škole nebo jste pracovali v jiném oboru? Nemáte praxi? NEVADÍ! Se vším Vám rádi pomůžeme a důkladně Vás zaškolíme. Hledáte práci v blízkém okolí svého bydliště a chtěli byste nastoupit co nejdříve nebo dle Vašich možností, tak se určitě ozvěte a my Vám pomůžeme. Vybereme práci přímo pro Vás. Jaká bude Vaše náplň práce: Kompletace výrobků a jejich balení. Vizuální kontrola kvality výrobků. Obsluha strojů a výrobních linek – manipulace s výrobky. #uafOb