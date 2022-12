Dalibor Gondík promluvil o pochybách o své orientaci, svěřil se i manželce

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Herec Dalibor Gondík v nové epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka naprosto překvapil diváky, když otevřel téma své vlastní sexuální orientace. S naprostou otevřeností hovořil o tom, jak jednoho dne přišel domů se zvláštním tušením, se kterým se přiznal i své manželce. A její reakce byla k nezaplacení.

V premiérové epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka otevřel Dalibor Gondík téma, které by jen tak nikdo nečekal. Promluvil totiž o tom, jak je to s jeho údajnou homosexualitou. „Přišel jsem jednou domů, byl jsem takovej veselej a rozjitřenej. Protože do mě hučel zas nějakej chlap. Což se běžně stává, mám to od malička napsaný na čele. Přišel jsem domů a do tmy ložnice říkám manželce: Markét, já jsem asi teplej. A tam se ozvalo: Já vim,“ šokoval Honzu Dědka přiznáním Dalibor Gondík a svoje vyprávění ještě rozvedl. „Myslím si, že ona to ví od začátku. Ona se mě asi ujala. Viděla, že jsem zoufalý, že právě nejrůznější kolegové… No, takhle to je, ale já za to vážně nemůžu. Mně muži od puberty vysvětlují, že jen muž může vědět, co muž potřebuje. Že žena to přece vědět nemůže,“ dodal k překvapení diváků Dalibor Gondík.

Poprvé otcem

Dalším z hostů byl herec Matěj Hádek, který prozradil, že se stal poprvé otcem, a promluvil také o tom, jaký má vztah se svým bratrem Kryštofem. „S bráchou máme skvělej vztah, ale to se ví, my to hrdě hlásíme do světa. My se milujeme. Od Kryštofových dvanácti, když se mi poprvé postavil,“ přiznal bez okolků Matěj Hádek. „Do té doby jsem ho bil. Ale ve dvanácti letech si vzal vodítko s karabinou, roztočil ho, naslepo mě chtěl švihnout a rozsekl mi při tom kotník. V tu chvíli jsem si uvědomil: Aha, tak my jsme asi parťáci,“ vysvětlil Matěj Hádek.

Hana Křížková zase vzpomínala na své hudební začátky. „Kapela Metronom byla moje první profesionální kapela. Hráli z 90 % pro vojáky, jezdilo se po kasárnách. Vešla jsem tam, ani jsem nezazpívala a měla jsem obrovský potlesk. Nejlepší to bylo v Sabinově, to byl lágr pro vojáky, tam neviděli ženskou jakou dobu. Vešla jsem tam, oni strhávali saka a mávali s nimi nad hlavou,“ zavzpomínala Křížková.

S každou jinde

A posledním hostem Honzy Dědka byl textař Ivo Plicka, který promluvil o životě se čtyřmi manželkami. „Moje první žena byla Rakušanka žijící v Německu. To byl problém. Ona tam žila na takové speciální povolení, protože byla specializovaná zdravotní sestra. Ale mně to povolení nedali. Nemohl jsem za ní do Mnichova, mohl jsem jen do Rakouska. Petrovi (Novákovi) řekli, ať už se mnou radši nedělá,“ vzpomíná v rozhovoru s Honzou Dědkem Ivo Plicka. Později se přestěhoval do Švýcarska.

„To jsem byl už s druhou manželkou. Jezdil jsem pro švýcarskou firmu jako DJ po celé Evropě. Každý měsíc někde jinde po diskotékách. Desky mám pořád schované ve sklepě. Ve Švýcarsku bylo moje asi takové hlavní místo,“ vypráví Plicka. Ani se třetí manželkou dlouho nevydržel a životní štěstí našel až v pozdějším věku. „Se čtvrtou manželkou jsem se usadil na Floridě. Koupil jsem si tam byt. Pro Petra Nováka jsem tam odsud posílal texty. Teď bydlím tady, tam jsem jen na chatě. Ale penzisti jsou víc na chatě než doma. Mám čtrnáctiletou dceru. Nedávno se mě ptala, v kolika letech jsem ji měl a jestli to v 62 není pozdě,“ prozradil autor textů k hitům Povídej, Já budu chodit po špičkách, Náhrobní kámen.

