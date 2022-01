Dalibor Janda o vlásek unikl smrti: Ze strašlivého zážitku má dodnes husí kůži

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Zpěvák Dalibor Janda během svého života napsal mnoho hitů, hodně cestoval a posbíral nezapomenutelné zážitky. Některé z nich by ale dost možná ze svojí hlavy nejraději vytěsnil. Zpěvák se totiž několikrát dostal do situací, během kterých si myslel, že jeho život končí. O jedné z nich se mu dodnes těžce mluví.

Před rokem zpěvák Dalibor Janda pořádně vyděsil své blízké i své fanoušky. Prodělal totiž infarkt a skončil v nemocnici na koronárním oddělení. Přestože jeho zdravotní stav zpočátku vypadal bledě, Janda se se všemi těžkostmi vypořádal na výbornou a dnes už se opět těší dobrému zdraví. Jak ale sám zpěvák uvedl, ze zážitku se dodnes tak úplně nevzpamatoval. Nejde přitom jen o samotný srdeční kolaps, ale také o to, že věří, že si dost možná nešťastnou událost sám předpověděl.

Zdroj: FTV Prima

Na hraně života a smrti

„Vesmírný moment, bouře a po ní klid, tak čekej dál na osud, co se bude dít. Pak jednou zase přijde moment a narodí se svět a potom život tvůj, ten dar, co nejde vrátit zpět,” zpívá Dalibor Janda ve své písni Moment, o které si myslí, že si během jejího psaní sám nevědomky sdělil, co ho čeká. „Blbě se mi to říká, ale text k písni Moment jsem napsal dva týdny předtím, než mě odvezli s infarktem do nemocnice. Moje žena říká, že jsem si napsal osud. Mám vždycky husí kůži, když o tom mluvím,“ svěřil se Dalibor Janda v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Nejde však o jediný moment, kdy na Jandu téměř sáhla smrt. Vrátil se také k události z vojny, která málem měla tragický konec. Kousek od zpěváka totiž dopadl granát. „Ano, to dokonce odnesl jeden důstojník, který dostal střepinu,“ zavzpomínal.

Viděl růžový svět a pak nic

Daliborovi Jandovi se téměř stala osudnou i jeho dovolená na Kubě. „Málem jsem se utopil na Kubě. Říkal jsem si, že když v Praze přeplavu Šeberák, jsem borec. Vlezl jsem tam do vody při odlivu, visela černá vlajka. Říkal jsem si, co se může stát. A najednou jsem se nemohl dostat na břeh, začal jsem blbnout a bláznit. Odvanulo mě to dál a dál, už jsem nemohl. Najednou jsem viděl červený a růžový svět, zmizel jsem, nevnímal jsem. Probudil jsem se až na břehu, nějaký kubánský potápěč mě vytáhl,“ popisoval zpěvák hrozivý zážitek, během kterého jen o vlásek unikl smrti. A i když se možná i na cestě z dovolené stále zpěvák vzpamatovával z události, která se na moři stala, osud si pro něj připravil ještě jednu zkoušku. „Zpátky z Kuby jsme letěli přes bermudský trojúhelník, ocitli jsme se v obrovské bouři a propadli jsme se s letadlem asi o kilometr,” prozradil zpěvák, který by už jistě uvítal, kdyby se mu další obdobné zážitky vyhýbaly.