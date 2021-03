Dalibor Janda je po operacích srdce jako znovuzrozený: Chci být brzy ve formě!

Český hurikán si během letošní zimy prošel peklem. Kvůli problémům se srdcem skončil na JIPce a musel být dvakrát operován. Nebyl by to ale Dalibor, kdyby si dlouho zoufal, zapřel se, začal poctivě cvičit a opět se cítí ve formě. Chce být zkrátka a dobře připraven na koncerty.

Dalibora Jandu necharakterizuje jen velká boule v rozkorku, ale i píle a houževnatost. Jak jinak si vysvětlit, že je jen několik měsíců po dvou operacích srdce opět ve formě a sílu by mohl rozdávat mladším ročníkům.

Český hurikán by prostě mohl vyučovat, jak dodržovat pravidla, životosprávu a rady lékařů. Janda se cítí lépe především díky pravidelnému cvičení a doufá, že to bude každý den ještě lepší a lepší.

Vzkaz fanouškům o zdravotním stavu

„Vážení přátelé, fanoušci, kamarádi, moc vás všechny zdravím, doufám, že to všechno zvládáte dobře, že jste v pohodě, já tady makám, snažím se, abych na koncerty byl připraven, aby všechno fungovalo, a doufám, že už se to bude každou chvíli lepšit,“ svěřil se se svým zdravotním stavem zpěvák ve videu na Facebooku.

Svým fanouškům také prozradil, že ujede i osm kilometrů, kontroluje, kolik spálí kalorií, měří si tep a dbá na zdravý životní styl. Snaží se, aby byl co nejrychleji zase ve storpocentní formě a až se situace s koronavirem umoudří, mohl hned nastoupit na pódium a opět žít jako kaskadér.

Málokdo by věřil, že bylo v lednu zpěvákovi tak zle, že ho musela záchranka odvézt do nemocnice. Tam byl dokonce dvakrát operován a nevypadalo to s ním zrovna růžově.

O hospitalizaci informovala dcera

Fanoušky o všem informovala jeho dcera, která se o tatínka bála. Chtěla hlavně všechny uklidnit, že se nejedná o koronavirus a že je česká hudební legenda po operaci v pořádku.

Operace proběhla ve Vinohradské nemocnici, jejíž péči si Janda nemohl vynachválit. Několikrát veřejně poděkoval lékařům a sestřičkám, kteří se o něj starali.

Když byl zpěvák propuštěn z nemocnice, příkladně o něj s maminkou pečovala. On pěkně chodil na procházky, odpočíval a nabíral síly k cvičení, které ho čekalo. Zůstával také v ústraní kvůli covidu, protože by nákaza jeho zdravotní stav mohla dosti zkomplikovat.

Na to, jak vypadá Dalibor Janda po návratu z nemocnice, se podívejte do galerie!