Konečně dobré zprávy: Dalibor Janda byl propuštěn z nemocnice!

"Vážení přátelé, fanoušci a kamarádi. Moc vás všechny pozdravuji po krátké nedobrovolné odmlce. Asi všichni víte, viděli jste a slyšeli jste určitě i z médií, ať už pravdivě nebo polopravdivě, jak už to u nás bývá, že mě náhle postihl závažný srdeční problém. Podrobnosti myslím, že momentálně nejsou důležité, ale důležité je především to, za co Vám chci všem od srdce poděkovat. A to za stovky sms zpráv, e-mailů a Vaší osobní podporu. Moc mě to povzbudilo, myslel jsem na vás a dál myslím a věřím, že rekonvalescence bude probíhat v pořádku a co nejdřív Vám pošlu video pozdrav," napsal Janda po propuštění z nemocnice.

Ve druhé půlce svého vzkazu pak zpěvák důrazně vyzval veřejnost, aby nezlehčovala koronavirus a poděkoval týmu lékařů, díky kterému doslova utekl hrobníkovi z lopaty!