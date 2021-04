Dalibor Janda promluvil o problémech se srdcem: Viděl jsem se na druhém břehu

Před několika týdny oslavil zpěvák Dalibor Janda osmašedesáté narozeniny a je rád, že doma a se svými blízkými. Začátkem roku totiž skončil v nemocnici kvůli problémům se srdcem a byl dvakrát operován. Nyní se zase dává do formy.

Dalibora Jandu lednová hospitalizace vyděsila natolik, že se snaží žít úplně jiným životem. Český hurikán musel být totiž kvůli problémům se srdcem dvakrát operován a dlouhý čas si pobyl na JIPce. Vyděsil tím fanoušky i rodinu. Nyní už je na tom mnohem lépe.

„Můj stav už je dobrý, stejně jako výsledky. Ještě si to ale musím srovnat v hlavě, protože když si člověk uvědomí, že stačila chvilka a byl jsem někde na druhém břehu, tak se mi to neustále promítá hlavou. Chce to trochu pokoru k tomu, že jen pouhá chvilka může člověku změnit život. Takže se snažím relaxovat,“ prozradil pro rádio Impuls.

Po návratu z nemocnice

Po návratu z nemocnice si Janda koupil rotoped a každý den šlape jak o život. Také má zařízení pro nácvik chůze do schodů, na kterém si dá 40 schodů denně a dále se snaží posilovat ruce. Po hospitalizaci má totiž oslabené svaly a cvičení je třeba.

Na své narozeniny byl však už zpěvák ve formě a mohl si je tak s rodinou užít. Měl i menší oslavičku. Bohužel nemohl kvůli koronavirovým opatřením pozvat žádné přátele ani kolegy z kapely, ale on si to jistě vynahradí k sedmdesátinám. Letos byl po všech zdravotních peripetiích šťastný i za klasickou malou rodinnou oslavičku.

Přání k narozeninám

Kolegové, přátelé, známí a fanoušci ho však bombardovali přáními na sociálních sítích, ze kterých měl zpěvák jistě radost. Nezapomněl jim tedy poděkovat a také popřát.

„Vám všem přeji hlavně zdraví, nedejte na jakékoliv primitivní a hloupé názory o tom, že covid není nebezpečný a buďte ostražití, je to jen všechno na nás a na našem zdravém rozumu. Dávejte na sebe pozor, mám vás rád," popřál i on svým fanouškům na sociálních sítích.

